Кремль готовится к атакам Украины: вокруг Москвы строят "кольца ПВО" и специальные башни

Кремль / © Pexels

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Россия активно укрепляет противовоздушную оборону Москвы, создавая новые позиции для защиты от украинских беспилотников .

Как сообщает телеканал «Настоящее время» , эти объекты возводят вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и ее дублера – «малой бетонки».

Новые позиции часто располагаются у бывших советских объектов «малого кольца ПВО», где ранее размещали комплексы С-25 «Беркут» для защиты столицы от возможных атак НАТО. При отсутствии холмов или других природных возвышенностей, ракетные установки, в частности зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРГК) «Панцирь», размещают на специально выстроенных башнях. Таким образом, российское Минобороны пытается восстановить советскую эшелонированную систему противовоздушной обороны.

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OSINT-исследователь jembob, проанализировав спутниковые снимки, обнаружил 15 новых позиций «Панцирей», построенных летом 2025 года. «Настоящее время» также зафиксировало строительство новых башен для «Панцирей» в нескольких районах:

Гжель : внутри автомобильной развязки на ЦКАД.

Вблизи Подольска : рядом с бывшей советской позицией С-25.

Юг Московской области : в восьми километрах от аэропорта Домодедово.

Под Раменским : южнее аэропорта Жуковский.

Возле Наро-Фоминска : на территории бывшего радиотехнического центра.

Наряду с стрелковым полигоном Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

Вокруг Москвы строят новые кольца ПВО из-за атак дронов / © Настоящее время

Вокруг Москвы строят новые кольца ПВО из-за атак дронов / © Настоящее время

Вокруг Москвы строят новые кольца ПВО из-за атак дронов / © Настоящее время

Вокруг Москвы строят новые кольца ПВО из-за атак дронов / © Настоящее время

Это строительство проходит на фоне сообщений британской разведки о том, что Россия также начала возводить защищенные укрытия для самолетов на своих аэродромах у границы с Украиной.

Напомним, Россия резко сократила празднование Дня Военно-морского флота, отменив парады в Санкт-Петербурге, Калининградской области и Владивостоке. Кремль объяснил решение соображениями безопасности – на фоне постоянных атак украинских дронов.