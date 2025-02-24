Кремль готовится к "бесконечным переговорам" о завершении войны в Украине – WSJ

Сами по себе переговоры с США уже являются победой Кремля, которая фактически означает конец его изоляции.

Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны на Украине идут вразрез с переговорной тактикой России и целями президента Владимира Путина в этом конфликте. После встречи официальных лиц США и РФ в Эр-Рияде Кремль уже готовит почву для бесконечных переговоров.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

На прошлой неделе Путин умерил ожидания относительно быстрого завершения переговоров, заявив, что это "займет некоторое время", уклонившись от прямого ответа, как долго придется ждать результатов.

"Для России переговоры с США сами по себе являются победой, потому что они помогают положить конец изоляции, навязанной Москве администрацией Байдена, которая отказалась взаимодействовать с Кремлем после вторжения в Украину в 2022 году. Кремль заявил, что не заинтересован в простом прекращении огня, поскольку убежден, что украинцы могут использовать паузу в боевых действиях для перевооружения. Вместо этого Путин хочет разобраться с тем, что он называет "коренными причинами" конфликта, которые, по его словам, включают в себя стремление Украины вступить в НАТО и антироссийское правительство в Киеве", – говорится в статье.

При этом Кремль видит преимущество в затягивании переговоров по Украине. Россия намерена использовать свои достижения на фронте, чтобы диктовать выгодные ей условия за столом переговоров.

Несмотря на желание Трампа быстро закончить войну, даже с учетом того, что его позиция в последнее время решительно изменилась в пользу России, достигнуть хоть какого соглашения за столом переговоров будет непросто. А все потому, что настоящие цели Путина выходят далеко за рамки территорий, которые удалось захватить его оккупационной армии за годы войны в Украине.

Российский президент хочет ограничить размер украинской армии и ее вооружение, получить гарантии нейтралитета Украины и контролировать направление ее политического будущего. Это идет в разрез с долгосрочными планами Киева о вступлении в НАТО и Евросоюз.

"В Кремле есть значительные сомнения, что Трамп и его люди понимают сложность вопросов, которые необходимо решить", — сказал Томас Грэм, бывший советник Белого дома по России во времена президентства Джорджа Буша-младшего, вернувшийся из поездки в Москву в начале этого месяца.

Некоторые из крупнейших дипломатических побед Москвы прошлого века были достигнуты за столом переговоров как раз, когда ее армия "создавала новые военные реалии на линии фронта".

Так, например, в последний год Второй мировой войны Иосиф Сталин перешел к более жестким требованиям в переговорах с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом, когда советские войска вытесняли немецкую армию из Польши. Результаты имели катастрофические последствия для Варшавы и других стран Центральной и Восточной Европы, которые СССР контролировал еще полвека после окончания войны.

"Сталин смог улучшить свою позицию на переговорах по отношению к Черчиллю и Рузвельту, потому что его войска создавали новые реалии на поле боя. Вы можете увидеть, как Путин мыслит в схожих терминах", — сказал Сергей Радченко, эксперт по холодной войне и профессор Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса.

По мнению экспертов, время играет на руку только россиянам.

"Поскольку позиция России на поле боя улучшается, россияне только повышают ставки. Я могу предположить, что Генштаб сейчас пытается убедить Путина, что сейчас самое время нажать на газ и добиваться максимальных территориальных приобретений", – сказал политолог Сэмюэл Чарап из американского аналитического центра Rand.

У США есть средства давления на Москву, например, ужесточение санкций или увеличение военной помощи Киеву. Трамп прямо намекнул на такие меры вскоре после прихода к власти, написав на своей платформе Truth Social, что Путину "лучше заключить сделку", предупредив, что это "можно сделать легким или трудным путем".

Но в последнее время Трамп дал понять, что предпочитает "вежливый разговор" с Кремлем. Поскольку президент США хочет добиться мирного соглашения как можно быстрее, у него есть всего два варианта – надавить на Москву или надавить на Киев. И похоже, что Киев в глазах Трампа выглядит более легкой целью, считает Грэм.

Кроме того, после нескольких лет изоляции, в которой РФ оказалась в результате стратегии Байдена, теперь Путин хочет показать Трампу, что ему не удастся быстро избавиться от России и игнорировать отношения с Кремлем.

При Джо Байдене и Бараке Обаме США стремились наказать Россию отчасти путем ограничения или разрыва контактов в попытке изолировать Москву в глобальном масштабе. Возобновление диалога само по себе является победой Кремля.

"Они [россияне – ред.] хотят некоторое время взаимодействовать с США. Они не хотят, чтобы Соединенные Штаты или Трамп думали, что это вопрос двух-трех месяцев, а потом можно будет сосредоточиться на Китае и забыть о русских", – подчеркнул Грэм.

Напомним, МИД России опроверг информацию о новых переговорах с США в Саудовской Аравии 25 февраля. Ранее такую дату называл Дональд Трамп.

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