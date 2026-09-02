Кремль в ожидании неспокойных времен: Путин срочно заменил силовиков и готовит их к новому сценарию

Владимир Путин. / © Associated Press

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Фюрер РФ Владимир Путин провел существенные перестановки в российских правоохранительных органах, готовясь к возможной мобилизации после выборов в Государственную Думу, которые состоятся уже в сентябре.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным российского инсайдерского источника, Путин уволил 13 чиновников, в том числе начальника Главного управления МЧС Алексея Аникина, начальника Департамента уголовного розыска МВД Сергея Кузьмина и его заместителя Сергея Савочкина, замдиректора Департамента Миниустиции Анастасию Лелетин и руководитель.

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По данным источников, диктатор назначил 15 чиновников в разные правоохранительные органы. В частности, в Департамент защиты нац интересов от внешнего воздействия, Департамент уголовного розыска в Москве, Главное управление МЧС в Московской области, в Следственный и т.д.

Аналитики подчеркивают, что пока ISW не может подтвердить эту информацию. Впрочем, добавляют, если это правда, перестановка в правоохранительных органах будет существенной. Ведь важен тот факт, что она касалась должностных лиц, ответственных за Курскую и Пензенскую области, «которые могут быть особенно уязвимы к гражданским волнениям в случае потенциальной мобилизации».

В ISW добавляют, что наблюдали, как российские правоохранители проводили принудительные вербовки в Пензенской и Курской областях, по меньшей мере, с июня 2026-го.

«Кремль устанавливает условия для принудительного призыва резервистов по меньшей мере с октября прошлого года. Хотя наличие таких условий не означает, что сам Путин решил провести мобилизацию. В то же время, ISW оценивает, что любая принудительная мобилизация является личным решением „фюрера“ и зависит от его восприятия реалий поля боя и стабильности режима», — подытожили в Институте.

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Мобилизация в России — что известно

Напомним, данные украинской разведки свидетельствуют о том, что Кремль подготавливает две волны мобилизации. РФ хочет бросить на фронт еще 600 тысяч солдат, рассчитывая набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч — в следующем. По данным ведомства, подготовка мобилизованных лиц может занять 15–60 суток.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса отмечает, что Россия ежемесячно несет больше потерь в войне, чем привлекает в свою армию. Поэтому кафиры вынуждены объявить мобилизацию.

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