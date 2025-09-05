Владимир Путин. / © Associated Press

Несмотря на "мирные" заявления и " свет в конце тоннеля " относительно урегулирования, РФ готова дальше продолжать войну в Украине - так называемую "сво".

Об этом заявил спикер российского "фюрера" Дмитрий Песков.

Представитель Кремля повторил нарратив путинского режима о том, что Россия "готова добиваться своих целей по Украине мирным путем". Впрочем, отмечает Песков, будто сейчас такая возможность отсутствует. Именно поэтому Российская Федерация будет продолжать спецоперацию, цинично добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

"В украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля, но сроки завершения конфликта в Украине сейчас нельзя загадывать", - нагло добавил Песков.

Напомним, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин назвал ультиматумы Кремля для прекращения войны в Украине По его словам, прежде всего Киев должен устранить так называемые "первопричины конфликта". Кроме того, цинично заявил он, Украина якобы "должна быть неядерной, нейтральной и не входить ни в один военный блок".

Заметим, что во время пребывания в Пекине диктатор Владимир Путин заявлял, что Россия "никогда не имела и не будет иметь желания" на кого-либо нападать. Мол, "единственная цель" Кремля в Украине – защита собственных интересов. "Фюрер" говорит, что РФ борется не за землю, а за права человека, а также русскоязычного населения, "связывающего свою судьбу" с Россией.