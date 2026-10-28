Кремль хочет мира только на собственных условиях: чего добивается Россия

Кремль. / © unsplash.com

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В Москве заявляют об интенсивных контактах с администрацией президента США Дональда Трампа по мирным переговорам. Впрочем, требуют, чтобы предстоящее соглашение гарантировало российские «фундаментальные интересы».

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

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Комментируя контакты с Вашингтоном, чиновник рассказал, что стороны обсуждают возможность «устойчивого, надежного, прочного урегулирования».

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В то же время Кремль продолжает настаивать на собственном сценарии завершения войны против Украины. Рябков в очередной раз озвучил традиционные тезисы о так называемых «первопричинах конфликта», правах русскоязычного населения и русской православной церкви.

По словам дипломата страны-агрессорки, трехсторонние переговоры в Абу-Даби находятся на стадии подготовки. Рябков признал, что предварительное понимание о возможной встрече есть, однако добавил, мол, говорить о переговорах рано.

Не обошлось и без обвинений в адрес Европы, якобы «мешающих урегулированию». Рябков дерзко заявил, что якобы «партии войны» в европейских столицах противодействуют «здоровым подходам» администрации Трампа. По версии Москвы такая позиция лишь затягивает конфликт.

Мирные переговоры — последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в завершении войны. По его словам, уже вскоре он рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. Впрочем, деталей он не раскрыл.

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Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США внезапно изменили позицию по территориальным уступкам. По данным издания, Белый дом надеется добиться прогресса во время трехсторонних переговоров с Украиной в Абу-Даби в следующем месяце. Это должны быть первые такие переговоры с февраля.

Аналитики ISW отмечают, что позиция Москвы в мирных переговорах предусматривает давнее требование — изменить устав НАТО и вернуть Альянс к границам 1997-го. В ISW объясняют: такие заявления Кремля свидетельствуют о том, что РФ не собирается прекращать боевые действия.

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