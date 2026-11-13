Кремль хочет новую «Ялту», а ЕС не собирается играть по правилам Путина: что происходит за кулисами

Флаги Евросоюза

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Европейские лидеры не согласились с инициативой России по пересмотру архитектуры безопасности на континенте в рамках переговоров по завершению войны против Украины.

Об этом сообщает Financial Times.

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11 ноября специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретились с Путиным в Москве. Встреча состоялась после переговоров по Украине в Абу-Даби в начале недели. По данным издания, российская делегация в ходе контактов поднимала тему европейских механизмов безопасности, но в то же время отказалась от встречи с европейскими чиновниками.

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Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европа уже имеет систему безопасности, которая раньше функционировала, однако разрушилась из-за действий России.

«Нет необходимости изобретать велосипед. Европа имела действенную европейскую архитектуру безопасности, пока ее сначала постепенно не взорвали, а в конце концов не разрушили в результате российского вторжения в Украину», — сказал Кошта. В четверг он принимал в Дублине президента Украины и других европейских лидеров.

Зеленский также сообщил, что в ходе переговоров между представителями США, России и Украины в Абу-Даби обсуждались гарантии безопасности. По его мнению, европейские страны должны внимательно следить за этими контактами, ведь их повестка может выходить за пределы непосредственно украинского вопроса.

«Европе действительно следует обратить на это внимание. Когда американцы и россияне обсуждают эти вопросы, речь идет не только об Украине; на самом деле это больше касается определенной новой системы безопасности между Европой и Россией. И мы считаем такой подход несколько странным», — подчеркнул украинский лидер.

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Один из собеседников Financial Times подтвердил, что более широкую тему европейской безопасности действительно поднимали во время переговоров в Абу-Даби. В то же время, он уточнил, что стороны не переходили к обсуждению конкретного наполнения возможной новой системы.

«Да, люди обсуждают тему более широкой европейской безопасности. Но не ее содержание. В том числе в Абу-Даби», — отметил собеседник издания.

После переговоров глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва стремится создать «новую комплексную систему европейской безопасности, которая станет новой Ялтой и Потсдамом». Таким образом, Россия предлагает изменить международный порядок, сформированный после Второй мировой войны.

По информации трех чиновников, на которые ссылается Financial Times, в европейских столицах усиливается беспокойство из-за возможных последствий такого подхода. В частности, там опасаются, что согласие обсуждать общеевропейские вопросы обороны и безопасности может стать условием для получения места за столом переговоров по Украине. Европейские лидеры, как отмечает издание, не соглашались на такой обмен в течение пяти лет.

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Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что обсуждать будущую архитектуру безопасности Европа должна быть готова только после того, как Россия согласится на мирное соглашение. По ее мнению, приоритетом должно оставаться прекращение огня в Украине.

«Сейчас сосредоточение внимания на архитектуре европейской безопасности фактически отвлекает внимание от того, на чем она действительно должна быть сосредоточена, а именно на прекращении огня, которое остановит убийства в Украине», — отметила Каллас.

Кошта, со своей стороны, подчеркнул, что любые дискуссии о безопасности континента должны проходить с участием самих европейцев. Он также подчеркнул необходимость согласованной позиции стран Европы, Евросоюза и НАТО.

Невозможно обсуждать вопросы европейской безопасности без европейского голоса за столом переговоров. Этот европейский голос должен являться результатом совместных усилий европейских стран, Европейского Союза и НАТО», — заявил председатель Европейского совета.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что ближайшие недели станут решающими для понимания того, действительно ли Россия готова к завершению войны против Украины.

Мы ранее информировали, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны должны перехватить инициативу, разработать собственный мирный план, определить будущую архитектуру безопасности и начать диалог с Россией.

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