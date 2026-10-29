Кремль хочет перекроить НАТО: требования и ультиматумы Путина ошеломили

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Представители Кремля продолжают пытаться отстранить Европу от мирных переговоров по завершению войны в Украине. В то же время Москва снова озвучивает выдвинутое в 2021 году требование — сократить присутствие НАТО в Европе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

Американские аналитики отмечают, что позиция Кремля по поводу участия Европы в мирных переговорах остается противоречивой.

Реклама

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что телефонный разговор «фюрера» Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер Норвегии Йонасом Гаром Стере якобы засвидетельствовал стремление Европы «втиснуться» в мирные переговоры.

В то же время, помощник диктатора Юрий Ушаков высказался, мол, Россия, Украина и США не планируют привлекать европейских представителей к трехсторонним мирным переговорам, запланированным на ноябрь.

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва готова поддержать кандидатуру европейского переговорщика, особенно если тот будет способствовать «урегулированию». В ISW убеждены, что это заявление свидетельствует о том, что РФ поддержит только тех переговорщиков из Европы, которые покажутся максималистским требованиям Путина по полной капитуляции Украины.

«Кремль регулярно пытался исключить европейских лидеров по мирным переговорам. В частности, изображая Соединенные Штаты Америки и Российскую Федерацию единственными ответными участниками переговоров», — отмечают в Институте.

Реклама

Аналитики отмечают, что заявления Лаврова и Ушакова прозвучали на фоне того, что Кремль выдвинул свои давние требования. Так, Москва настаивает на возвращении НАТО в конфигурацию по состоянию до 1997-го, что предполагает фактическое сворачивание присутствия Альянса в странах, присоединившихся к нему после этой даты.

«Такие требования фактически предоставляли бы России право влиять на внутреннюю политику НАТО и ограничивали суверенное право европейских государств самостоятельно выбирать военно-политические союзы», — говорится в отчете.

Мирные переговоры — последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов участвовать в переговорах с США и Россией, даже если партнеры из Европы не будут присутствовать за переговорным столом. В то же время, он подчеркнул, что без участия Европы невозможно обеспечить Украине полноценные гарантии безопасности и надлежащее послевоенное восстановление.

Тем временем «фюрер» Владимир Путин во время разговоров с лидерами Финляндии и Норвегии обсуждал настоящие планы по Украине. Он заявил, что расширение НАТО является одной из «первопричин» войны, которая должна быть устранена еще до начала любых будущих мирных переговоров.

Реклама

В то же время Кремль хочет мира только на собственных условиях и требует, чтобы предстоящее соглашение гарантировало российские «фундаментальные интересы». При этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков озвучил тезисы о так называемых «первопричинах конфликта», правах русскоязычного населения и русской православной церкви.

Новости партнеров

Новости партнеров