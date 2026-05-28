Кремль хочет сам выбрать переговорщика от ЕС: Каллас предупредила о ловушке Путина

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Россия пытается навязать Евросоюзу дискуссию о том, кто именно должен вести переговоры с Москвой. Каллас предостерегла европейских партнеров от попыток России влиять на формат возможных переговоров.

Об этом она заявила перед встречей министров иностранных дел ЕС на Кипре.

По словам Каллас, Москва хочет сместить внимание от существа переговорной позиции Евросоюза на персоналии — то есть на то, кто именно должен говорить с российской стороной.

«Россия хочет, чтобы мы обсуждали, кто с ними разговаривает. И они уже выбирают тех, кто для этого подходит. Давайте не попадать в эту ловушку», – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что переговоры не могут зависеть от желаний Кремля по конкретному собеседнику. По ее мнению, дипломатический процесс должен быть командной работой с четко определенной стратегией.

Каллас подчеркнула, что для ЕС гораздо важнее не вопрос персонального переговорщика, а содержание общей позиции, которую обсуждают европейские министры во время встречи на Кипре.

Таким образом, в Евросоюзе фактически отвергают попытки России навязать удобный для себя формат диалога и выбрать собеседников, с которыми Кремлю было бы выгоднее вести переговоры.

Напомним, ранее Марко Рубио заявил, что США больше не участвуют в совместном переговорном формате с участием Украины и России.

Также сообщалось, что в Евросоюзе начали работать над собственным подходом к возможным переговорам с Москвой. По данным СМИ, в ЕС считают, что такой процесс должен начинаться не с уступок, а с четких требований Кремля.

В то же время в России обвинили Евросоюз в «участии в войне» и заявили об отсутствии европейских посредников в возможном переговорном процессе.

На этом фоне в европейских политических кругах обсуждается возможность привлечения к диалогу бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

В то же время, такая идея вызывает оговорку. Попытки продвигать отдельных «удобных» для Москвы собеседников могут являться частью стратегии Кремля, направленной на перевод переговоров из официального формата в плоскость неформальных договоренностей.

