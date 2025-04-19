- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 1 мин
Кремль хочет сменить власть в Молдове, чтобы использовать ее против Украины Майя Санду
Президент Майя Санду предупредила об угрозе втягивания Молдовы в войну.
Кремль стремится сменить власть в Молдове, чтобы подчинить ее своим интересам и использовать против Украины.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает jurnal.md.
Санду предупредила об угрозах втягивания Молдовы в войну.
По словам президентки, РФ на парламентских выборах в Молдове пытается заменить власть на тех, кого она сможет контролировать. Такое вмешательство чревато не только безопасностью Молдовы, но и Украине.
«У нас есть 1200-км граница. Представьте себе, что за одну ночь эта граница с дружественной страной превратится в границу с государством, контролируемым Москвой. Конечно, здесь есть риски для Украины, но в то же время риски для Молдовы также растут, потому что таким образом Россия может втянуть Молдову в войну», — отметила Санду.
Напомним, Россия начала через ОБСЕ заявлять о якобы «репрессиях в Молдове» и потребовать уволить задержанную руководительницу автономного региона Гагаузия.