Кремль хочет сменить власть в Молдове, чтобы использовать ее против Украины Майя Санду

Президент Молдовы Майя Санду / © Associated Press

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Кремль стремится сменить власть в Молдове, чтобы подчинить ее своим интересам и использовать против Украины.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает jurnal.md.

Санду предупредила об угрозах втягивания Молдовы в войну.

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По словам президентки, РФ на парламентских выборах в Молдове пытается заменить власть на тех, кого она сможет контролировать. Такое вмешательство чревато не только безопасностью Молдовы, но и Украине.

«У нас есть 1200-км граница. Представьте себе, что за одну ночь эта граница с дружественной страной превратится в границу с государством, контролируемым Москвой. Конечно, здесь есть риски для Украины, но в то же время риски для Молдовы также растут, потому что таким образом Россия может втянуть Молдову в войну», — отметила Санду.

Напомним, Россия начала через ОБСЕ заявлять о якобы «репрессиях в Молдове» и потребовать уволить задержанную руководительницу автономного региона Гагаузия.