Кремль хотел купить благосклонность Трампа: Волкер раскрыл, что диктатор подсунул в обмен на уступки

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин пытался использовать интересы американских компаний для давления на Украину. Во время встречи на Аляске "фюрер" и его команда пытались повлиять на президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США Курт Волкер в интервью "Суспільному".

"Думаю, они пытались его заискивать - и это им удалось. Они, без сомнения, подсовывали Трампу идеи бизнес-возможностей в России для американских компаний. Думаю, они считали, что это привлекательно для Трампа. И они были правы - ему это интересно", - объяснил Волкер.

Реклама

По его словам, Путин пытался побуждать Трампа давить на Украину, чтобы она уступила, в обмен на эти бизнес-соглашения. Впрочем, американский лидер на это не купился.

"Он не согласился давить на Украину. Он сказал Путину: "Сначала закончи войну". Но Путин не согласился. Поэтому разговор снова свелся к трехсторонней встрече", - сказал Волкер.

Напомним, президент США заявил европейским лидерам, что готов предоставить Украине гарантии безопасности , что является значительным изменением в его позиции относительно роли Америки в войне. Эту информацию подтвердили несколько европейских чиновников, разговаривавших с Трампом после его встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.