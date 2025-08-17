- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 835
- Время на прочтение
- 1 мин
Кремль хотел купить благосклонность Трампа: Волкер раскрыл, что диктатор подсунул в обмен на уступки
Кремль соблазнял Трампа бизнесом, чтобы заставить давить на Киев.
Российский диктатор Владимир Путин пытался использовать интересы американских компаний для давления на Украину. Во время встречи на Аляске "фюрер" и его команда пытались повлиять на президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил бывший спецпредставитель США Курт Волкер в интервью "Суспільному".
"Думаю, они пытались его заискивать - и это им удалось. Они, без сомнения, подсовывали Трампу идеи бизнес-возможностей в России для американских компаний. Думаю, они считали, что это привлекательно для Трампа. И они были правы - ему это интересно", - объяснил Волкер.
По его словам, Путин пытался побуждать Трампа давить на Украину, чтобы она уступила, в обмен на эти бизнес-соглашения. Впрочем, американский лидер на это не купился.
"Он не согласился давить на Украину. Он сказал Путину: "Сначала закончи войну". Но Путин не согласился. Поэтому разговор снова свелся к трехсторонней встрече", - сказал Волкер.
Напомним, президент США заявил европейским лидерам, что готов предоставить Украине гарантии безопасности , что является значительным изменением в его позиции относительно роли Америки в войне. Эту информацию подтвердили несколько европейских чиновников, разговаривавших с Трампом после его встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.