Кремль играет в мир и ищет рычаги давления: раскрыта истинная цель «энергетического перемирия» РФ

Российская Федерация не намеревалась использовать мораторий на энергетические удары по Украине для деэскалации войны или серьезного продвижения инициированных США мирных переговоров. В частности, об этом свидетельствует последний массированный удар ночью против 3 февраля, который для ДТЭК был самым разрушительным с начала 2026 года.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В то же время, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что мораторий на энергетические удары должен был начаться после трехсторонних переговоров 23-24 января и продолжаться до следующего раунда, который был запланирован на 1 февраля, но затем был перенесен на 4-5 февраля.

По его словам, Вашингтон предложил мораторий для деэскалации войны. Делегации США, Украины и России планировали решить вопрос о дальнейших мерах во втором раунде переговоров.

Аналитики ISW акцентируют, что Москва ранее предлагала краткосрочные соглашения о прекращении огня, чтобы ошибочно изобразить Кремль как действующий добросовестно, и симулировать заинтересованность России в мирном урегулировании войны, неоднократно отклоняя призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на удары далекого.

«Кремль, вероятно, попытается представить свое соблюдение этого моратория на краткосрочные энергетические удары как значительную уступку для получения рычагов влияния на будущих мирных переговорах, даже несмотря на то, что Россия использовала эти несколько дней для накопления ракет для масштабных ударов», — отмечают американские аналитики.

Однако, говорится в отчете ISW, краткосрочный мораторий не означает значительной уступки агрессорке Российской Федерации, ведь ее войска продолжали атаковать логистику и инфраструктуру Украины. В частности, оккупанты нанесли удары по железным дорогам и другой инфраструктуре в течение нескольких дней моратория на энергетические удары — перейдя от атак на энергетическую инфраструктуру к атакам на логистику.

Украина также подверглась каскадному отключению электроэнергии 31 января, несмотря на действовавший на тот момент мораторий на энергетические удары. Хотя войска РФ 31 января не нанесли никаких ударов по энергетике, которые бы непосредственно повлекли за собой отключение. Однако энергосеть страны была настолько повреждена в результате месяцев российских ударов, что не смогла справиться с технической неисправностью и испытала широкомасштабный сбой.

«Кремль согласился на мораторий на краткосрочные удары только после нанесения серьезного ущерба украинской энергосети», — подчеркнули американские аналитики.

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил диктатора РФ Владимира Путина на неделю прекратить удары по Украине «из-за экстремального холода». В Кремле подтвердили, что до 1 февраля не будут атаковать — якобы для создания благоприятных условий для переговоров.

А уже ночью 3 февраля Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Под российским ударом оказались восемь украинских областей. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно удалась бомбардировке страны в сильные морозы. Оккупанты применили значительное количество баллистических ракет в сочетании с другими типами вооружения — в общей сложности более 70 ракет и около 450 ударных дронов.