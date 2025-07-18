Кремль имеет три сценария взаимодействия с Трампом: эксперт сказал, почему Россию не пугают угрозы США

Кремль не пугают угрозы Трампа, ведь он имеет несколько планов в ответ на любой сценарий / © ТСН.ua

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Долгое время президент США Дональд Трамп благосклонно отзывался о Владимире Путине, однако в последнее время его риторика изменилась, и он выражает разочарование действиями Кремля.

Габуев, возглавляющий Центр Карнеги Россия-Евразия в Берлине и исследующий влияние войны в Украине, отмечает, что изменение риторики Трампа связано с его накопленным разочарованием. Трамп был готов признать оккупированные Россией территории и даже рассмотреть вопросы Крыма, но для Путина главным является полное прекращение военного и разведывательного сотрудничества Запада с Украиной. Это сделает Украину беззащитной перед новыми вторжениями, на что Трамп не согласился. Эксперт объяснил, что Трамп не понимает имперские мотивы Путина и воспринимает его отказ от «щедрых условий» как дерзость.

Три стратегии Кремля по отношению к Трампу

Александр Габуев подчеркивает, что в Кремле не питают иллюзий относительно непредсказуемости Трампа, поэтому там разработали три основных плана по взаимодействию с ним:

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План А: Это идеальный сценарий для Путина. Трамп соглашается на его условия и навязывает их Украине и Европе.

План Б Трамп не принимает требования Путина, но максимально уменьшает участие США в войне. Это тоже выгодно Кремлю, поскольку основное бремя войны ложится на Украину и европейцев.

План С: Россия готова и к такому развитию событий — США возвращаются к политике, аналогичной той, которая была при администрации Джо Байдена.

По словам Габуева, ситуация находится между планами Б и С. Представители российского МИД, Минобороны и силовиков считают, что их осторожная позиция по отношению к Трампу оправдалась, поскольку они всегда призывали к трезвой оценке его неустойчивости. Они убеждены, что Трамп не сможет противостоять «мощной военной промышленности и глобальным элитам», по их мнению, заинтересованным в войне против России.

Кремль также не пугают угрозы Трампа по поводу возможных пошлин для России и ее торговых партнеров, поскольку их объем экспорта в США невелик, а товары незаменимы. Кроме того, Россия сомневается в способности США реализовать полные пошлины своим партнерам, учитывая объемы российской нефти на мировом рынке. Путин пока не видит экономических причин, убедивших его, что цена войны слишком высока.

Хотя Путину поставили ультиматум к началу сентября для заключения мирного соглашения, Габуев считает, что эти «50 дней» не окончательны, ведь Трамп часто меняет мнение. Усилия европейских лидеров, таких как Марк Рютте, Александр Стубб и Кир Стармер, а также немецкого канцлера Фридриха Мерца, способствуют сближению с Трампом. Путин не достиг своей цели — вывести Трампа из коалиции поддержки Украины, но прежде всего из-за разочарования Трампа неспособностью или нежеланием Путина быстро завершить войну.

Напомним, «искусство лести» стало ключевым инструментом в дипломатии с Дональдом Трампом, изменяющим его отношение к НАТО и Украине. Особого успеха в этом добились генсек НАТО и президент Украины.

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