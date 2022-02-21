Кремль ищет повод для войны: Эстония отреагировала на заявления РФ о возможном признании "ЛДНР"

Кремль ищет повод для войны: Эстония отреагировала на заявления РФ о возможном признании "ЛДНР"

В Эстонии подчеркнули, что признание фейковых "ЛДНР" нивелирует "Минские соглашения".

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отреагировала на заявления Кремля о возможном признании фейковых "ЛДНР". Она назвала это нарушением международного права и территориальной целостности Украины.

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Об этом Кая Каллас написала в Twitter.

"Решение признать Донецкую и Луганскую области Украины независимыми было бы серьезной эскалацией со стороны Кремля. Это было бы явным и грубым нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Донецк и Луганск являются частью Украины", — написала премьер Эстонии.

Ошибка для отображения Донецкой и Луганской областей #Украина как независимая должна быть серьезной escalation by Kremlin. Это должно быть clear and grave violation international law and territorial integrity of Ukraine. Донецк и Луганск являются и будут частью Украины. 1/2 — Kaja Kallas (@kajakallas) 21 Feb 2022

Кая Каллас также добавила, что признание фейковых "ЛДНР" нивелирует "Минские соглашения" и таким образом Кремль создает повод начать войну.

"Это решение также положит конец "Минским соглашениям". Говоря "нет" политическому решению на основе "Минских соглашений", Кремль закрывает двери для дипломатии и создает повод для войны", — написала политик.

Эта позиция должна была завершиться в Minsk agreements. Будучи «не» политическими решениями, основанными на Minsk agreements, Кремлин готовы развлечься на diplomacy and creates an excuse for war. 2/2 — Kaja Kallas (@kajakallas) 21 Feb 2022

Напомним, Путин сегодня примет решение о признании "ЛДНР".

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