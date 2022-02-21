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Кремль ищет повод для войны: Эстония отреагировала на заявления РФ о возможном признании "ЛДНР"

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Кремль ищет повод для войны: Эстония отреагировала на заявления РФ о возможном признании "ЛДНР"

Кая Каллас / Associated Press

В Эстонии подчеркнули, что признание фейковых "ЛДНР" нивелирует "Минские соглашения".

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отреагировала на заявления Кремля о возможном признании фейковых "ЛДНР". Она назвала это нарушением международного права и территориальной целостности Украины.

Об этом Кая Каллас написала в Twitter.

"Решение признать Донецкую и Луганскую области Украины независимыми было бы серьезной эскалацией со стороны Кремля. Это было бы явным и грубым нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Донецк и Луганск являются частью Украины", — написала премьер Эстонии.

Кая Каллас также добавила, что признание фейковых "ЛДНР" нивелирует "Минские соглашения" и таким образом Кремль создает повод начать войну.

"Это решение также положит конец "Минским соглашениям". Говоря "нет" политическому решению на основе "Минских соглашений", Кремль закрывает двери для дипломатии и создает повод для войны", — написала политик.

Напомним, Путин сегодня примет решение о признании "ЛДНР".

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