Кремль использует США как "оружие" в войне против Украины - ISW

Россия пытается использовать обновленный интерес США к двустороннему сотрудничеству как инструмент влияния в своей войне против Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что Кремль пытается давить на администрацию США, в частности, из-за темы возвращения похищенных украинских детей, которую Москва активно использует в собственной пропаганде.

Так, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина и ее союзники якобы «раскручивают антироссийскую кампанию» вокруг этой темы. В то же время в США рассматривают законопроект о признании России государством-спонсором терроризма именно из-за депортации украинских детей.

Аналитики напоминают: уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова сама призналась, что причастна к принудительному вывозу украинского подростка и его перевоспитанию в духе пророссийской идеологии.

По данным Йельской гуманитарной лаборатории, Россия могла депортировать более 35 тысяч украинских детей, содержа их в лагерях перевоспитания на оккупированных территориях и в самой РФ.

Дипломатический шантаж и «игра на сотрудничестве»

Еще одно направление, используемое Кремлем для манипуляций, — договор о стратегических наступательных вооружениях. Москва демонстрирует готовность продолжить его действие, чтобы создать впечатление открытости к диалогу.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что первым шагом может стать «возобновление переговоров» по продлению договора, срок действия которого истекает в 2026 году.

Аналитики ISW считают, что Кремль пытается использовать дипломатию вне войны, чтобы добиться экономических и политических уступок от Запада и одновременно избежать ответственности за агрессию против Украины.

Чтобы усилить давление, Москва применяет еще одну тактику — устрашение. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «пообещал потрясающий ответ» в случае поставки Украине американских ракет «Томагавк» или ударов по территории РФ.

В ISW отмечают: это продолжение риторики Кремля, направленной на убеждение Запада, что победа России якобы неизбежна. На самом же деле российские войска имеют минимальные результаты на фронте при высоких потерях и вряд ли смогут достичь стратегических целей в ближайшей перспективе.

Аналитики отмечают, что подобные заявления — прикрытие военной слабости России. Кремль традиционно угрожает ядерным оружием, чтобы отвлечь внимание от провалов на фронте и обвинить Запад в «эскалации».

В новой информационной кампании Москва пытается обвинить Украину и Запад в срыве мирных переговоров. Песков заявил, что «Европа якобы поощряет нежелание Украины договариваться с Россией».

ISW отмечает, что эти утверждения — давний кремлевский нарратив, направленный на дискредитацию Киева и партнеров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично признал, что позиция России остается максималистской и предполагает нейтралитет Украины и изменение политики НАТО.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский неоднократно подтверждал готовность Украины к мирным инициативам, в частности, к совместным действиям с союзниками, включая США.

В ISW отмечают, что Кремль не намерен воздерживаться от эскалации, даже если США откажутся от передачи Украине определенных вооружений. Россия эскалирует конфликт всякий раз, когда получает новые военные инструменты или тактические возможности.

Таким образом, попытки Москвы использовать Вашингтон как инструмент в войне против Украины — часть ее более широкой стратегии влияния, объединяющей шантаж, манипуляции и дезинформацию.

Напомним, уничтожение украинской гражданской инфраструктуры и удары по мирному населению являются частью стратегии Путина, которая, по его убеждению, должна заставить Украину капитулировать.