Кремль использует тему безопасности на ЗАЭС для срыва мирных переговоров – ISW

Официальные российские лица недавно отвергли предложения Дональда Трампа по использованию ЗАЭС совместно с США.

Россия может использовать нарративы о якобы "угрозе" со стороны Украины для Запорожской АЭС, чтобы сорвать мирные переговоры с Вашингтоном и Киевом, поскольку Кремль хочет выдать себя за единственного безопасного оператора станции.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики напомнили, что официальные российские лица недавно отвергли предложения Дональда Трампа о том, что США могут участвовать в эксплуатации оккупированной Россией ЗАЭС.

"Кремль регулярно ложно выдает себя как единственный безопасный оператор ЗАЭС, несмотря на то, что поставил под угрозу ЗАЭС после того, как российские войска оккупировали территорию в марте 2022 года", — заявили в ISW.

Эксперты добавили, что Кремль также регулярно обвиняет Украину в угрозе ЗАЭС и может попытаться ужесточить эти нарративы, чтобы испортить текущие американо-украинские переговоры.

Ранее сообщалось, что МИД России сделал циничное заявление в отношении Запорожской АЭС.

Мы ранее информировали, что в России украинского работника Запорожской АЭС надолго отправили в тюрьму.

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