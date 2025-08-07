Кремль использует Виткоффа против самого Трампа: как и зачем РФ пытается посеять раздор в США

Трамп, Виткофф и Рубио. / © Associated Press

Кремль использовал визит спецпредставителя США Стива Виткоффа, чтобы представить его рациональным участником двусторонних переговоров и отодвинуть инициативу президента Дональда Трампа на второй план. Так российские депутаты пытаются разжечь раздор внутри Белого дома.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что российские государственные СМИ и прокремлевские издания распространили комментарии депутатов Госдумы России, в которых спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф выступал как рациональный участник американо-российских переговоров, а Трамп – как иррациональный.

В частности, первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что Трамп отправил Уиткоффа "сгладить напряжение" после недавно выдвинутых "ультиматумов". По его словам, это сглаживание может негативно повлиять на имидж администрации президента США.

В свою очередь, российский миллионер и член Совета по правам человека в Кремле Александр Коц обвинил американского лидера в том, что тот ежедневно «выдвигает» ультиматумы, и предположил, что Виткофф принесет президенту США предложение, которое тот «примет как небольшую победу».

В ISW отмечают, что Москва часто пытается посеять раздор между Украиной и ее союзниками, а также между США и Европой.

"Кремль, похоже, применяет подобные информационные тактики против администрации Трампа, чтобы взорвать текущие усилия США заставить Путина принять участие в значимых переговорах для прекращения войны. Кремль также, вероятно, стремится заставить США пойти на односторонние уступки в отношении России прекращение огня и переговоры о продолжительном мире”, – утверждают аналитики.

Напомним, CNN пишет о том, что Трамп может попасть в ловушку Путина. Несмотря на заявленный оптимизм после встречи посланника Стива Виткоффа с Владимиром Путиным, в Вашингтоне растет беспокойство: не пытается ли Кремль использовать переговорный процесс для своих целей? Сам президент США еще раньше признавал, что Путин "опять его подталкивает", намекая на риски доверчивости в диалоге с Москвой.

Заметим, что сам Трамп не уверен, что Путин его не обманывает. Так, американский лидер не смог дать четкого ответа на вопросы журналистов по поводу искренности намерений российского диктатора Владимира Путина после последних переговоров с участием американского спецпосланника.