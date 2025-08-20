Кремль избегает переговоров: состоится ли личная встреча Путина и Зеленского – CNN

Владимир Зеленский / © Getty Images

В Белом доме заявили о договоренности о следующем шаге – возможной двусторонней встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако Кремль отреагировал осторожно.

Об этом пишет CNN.

Помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя телефонный разговор российского и американского лидеров, заявил:

"Обсуждалась идея о целесообразности изучения возможности повышения уровня представителей российской и украинской сторон".

При этом никакого прямого упоминания о личной встрече президентов не прозвучало.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также дал понять, что Москва не готова к скорым решениям.

"Мы не отказываемся ни от каких форм работы - ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Любые контакты с участием высокопоставленных должностных лиц должны быть подготовлены с максимальным усердием", - сказал он в эфире государственного телевидения.

Аналитики объясняют такую позицию тем, что Путин принципиально избегает общения с Зеленским. Кремль системно отрицает легитимность украинского президента, называя его "киевским режимом" и продвигает требование провести выборы еще до заключения мирного договора.

По словам Ориси Луцевич, директор программы "Россия и Евразия" Chatham House, для Путина личная встреча с Зеленским является репутационным ударом.

"Путину придется смириться с провалом встречи с президентом, которого он считает посмешищем из страны, которой не существует", - подчеркнула она.

Похожего мнения придерживается и политология Татьяна Станова из Евразийского центра Карнеги. Она объясняет, что для Кремля война с Украиной – это, прежде всего, противостояние с Западом. Однако определенный шанс на переговоры может появиться, если США в лице Дональда Трампа начнут давить на Киев.

"Ключевые требования должны быть вынесены на стол переговоров, и Зеленский должен быть готов говорить об этом", - сказала Станова.

Сам Трамп в понедельник заявил в Truth Social, что начал подготовку к встрече президентов. На следующий день он уточнил:

"Я будто договорился об этом с Путиным и Зеленским, и, знаете, именно им приходится принимать решения. Мы же в 7000 милях от них".

В то же время, Москва не демонстрирует готовности идти на уступки. Напротив – после короткого снижения интенсивности атак в августе Россия вновь усилила удары по Украине, запустив всего за одну ночь более 270 дронов и 10 ракет.

На этом фоне эксперты отмечают: единственная интрига в том, кого Трамп обвинит в случае провала своих миротворческих усилий – Киев или Москву.

Ранее эксперты Axios отметили, что даже если встреча Зеленского с Путиным состоится, она будет малопродуктивной.