Кремль изменил тактику переговоров: Портников предупредил об опасном маневре России

Портников о переговорах в Абу-Даби

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Россия пытается изменить повестку дня переговоров о прекращении войны против Украины, перенося обсуждение непосредственного прекращения боевых действий на тему будущей архитектуры безопасности Европы. Такой маневр позволяет Москве избегать предметного разговора о прекращении агрессии, тогда как сам переговорный процесс пока не демонстрирует перспектив реального продвижения к миру.

Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в эфире телеканала «Еспресо».

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По словам Портникова, нынешний формат встреч в Абу-Даби не даёт оснований рассчитывать на скорейшее завершение войны. Переговоры проходят одновременно с боевыми действиями, однако вопрос о прекращении огня фактически не становится предметом обсуждения.

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Россия меняет повестку дня переговоров

Портников отметил, что российская сторона пытается сосредоточить внимание участников встреч на том, какой должна быть система безопасности в Европе после окончания войны.

«Россияне придумали новый ход: на переговорах, проходящих в ходе боевых действий, они вообще не говорят о боевых действиях, а начинают говорить об архитектуре безопасности в Европе», — пояснил журналист.

По его мнению, таким образом Москва уклоняется от обсуждения вопроса о немедленном прекращении собственной агрессии. Портников также отметил, что российские представители, прибывшие в Абу-Даби, не имели надлежащего мандата для предметного обсуждения соответствующих вопросов.

Роль Украины в системе безопасности Европы

У журналиста возникают отдельные вопросы по поводу самого формата вовлечения Украины и США в дискуссию о будущей европейской безопасности.

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Он отметил, что Украина в настоящее время не является членом ни Европейского Союза, ни НАТО, в то время как Соединённые Штаты при этом заявляют о намерении сократить своё присутствие на европейском континенте.

В таких условиях Портников сомневается, что обсуждение будущей архитектуры безопасности в нынешнем формате может привести к конкретным результатам, способным положить конец российско-украинской войне.

Чего ожидать от переговоров

По мнению обозревателя, единственным вопросом переговоров, который потенциально может привести к непосредственному практическому результату для Украины, остается обмен военнопленными.

Однако даже в отношении этого направления пока нет уверенности в том, что стороны смогут достичь договоренностей и реализовать их.

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Портников призвал украинское общество не возлагать чрезмерных надежд на нынешний переговорный процесс, поскольку его участники до сих пор не обсуждают главное — конкретный механизм завершения войны и прекращения боевых действий.

Напомним, что в Кремле после нескольких раундов переговоров заявили, что новая встреча может состояться «в ближайшей перспективе». В то же время Москва параллельно выдвигает условия.

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