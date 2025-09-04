Кремль категорически против иностранных войск в Украине: Рютте жестко ответил

Марк Рютт и Владимир Путин. / © Associated Press

Не в Российской Федерации решать, может ли Украина иметь иностранные войска как гарантию безопасности или нет.

Так отреагировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на то, что РФ против развертывания союзных войск в Украине, пишет The Guardian.

Он отметил, почему союзников интересует, что Россия думает о войсках в Украине, которая является суверенной страной. Именно поэтому, заявил Рютте, "не им (Москве - Ред.) решать".

"Россия не имеет к этому никакого отношения. Украина — суверенное государство. Если Украина хочет иметь силы обеспечения безопасности для поддержания мирного соглашения, это их дело. Никто другой не может это решать. Я думаю, что нам действительно нужно перестать делать Путина слишком могущественным. Он губернатор Техаса, не больше. Так что давайте не воспринимать это слишком серьезно".

Как сообщалось, спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ против размещения иностранных войск в Украине. Мол, это "иностранная интервенция в Украине", которая "подрывает любую безопасность". По ее словам, запрашиваемые гарантии безопасности для Украины станут "гарантиями опасности" для европейского континента.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины. По его словам, работа, проведенная военными руководителями после встречи в Белом доме в августе, подготовила почву для скорых действий после достижения мирного соглашения.