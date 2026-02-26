Владимир Путин. / © Associated Press

Российская Федерация не заинтересована в содержательных мирных переговорах и готовится к затяжной войне в Украине. Кремль намеренно затягивает переговоры, чтобы сформировать ситуацию в поле боя в свою пользу.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Гарантии безопасности для Украины

Кремль, похоже, успешно начал кампанию рефлексивного контроля, направленную на влияние принятия решений «Коалиции желающих». Аналитики подчеркивают: дипломатические и оборонные источники в частных разговорах сообщили The Telegraph, что некоторые члены «Коалиции» заявили, что готовы участвовать в миссии только при условии согласования со стороны президента-диктатора РФ Владимира Путина.

Высокопоставленный дипломатический источник заявил: утверждение Кремля о том, что российские силы специально направлены на развертывание иностранных войск в Украине, означают, что коалиции нужно направить силы другого типа. Другой дипломатический источник говорит, что европейские государства «по сути, предоставили Путину право вето» на планы «Коалиции».

Кремль неоднократно отвергал западные гарантии безопасности для Украины, заявляя, что иностранные войска в Украине будут «законными целями» для российских сил. Кроме того, Россия использует безосновательное утверждение Службы внешней разведки, что Великобритания и Франция предоставляют Киеву «грязную бомбу» или ядерное оружие, чтобы сорвать текущие дискуссии по поводу гарантий безопасности Запада для Украины.

Аналитики подчеркивают, что гарантии безопасности, в частности, европейские силы сдерживания, являются жизненно важной частью любого будущего соглашения, которое обеспечит длительный мир в Украине.

«Гарантии безопасности без значительных мер сдерживания не помешают России возобновить свою агрессию против Украины в выбранное ею время и особенно важны для оправдания любых территориальных уступок, которые Киев может быть вынужден принять», — говорится в отчете.

В то же время, страна-агрессорка однозначно отвергает любые значимые гарантии безопасности, поскольку они препятствуют способности Кремля достичь своей давней стратегической цели — получение контроля над всей Украиной.

«Любое российское вето подорвет основы, на которых построены нынешние переговоры под руководством США по обеспечению длительного мира», — констатируют в ISW.

РФ готовится к затяжной войне

Американские аналитики прокомментировали информацию источника оппозиционного издания «Верстка» о том, что позиция Москвы на переговорах «совсем не изменилась» — «должна достичь» своих военных целей. По данным собеседника, фундаментальные разногласия по-прежнему остаются нерешенными — признание Киевом де-юре незаконной оккупации территорий Украины и запрета на действия войск НАТО в стране. Источник оценил, что эти вопросы «невозможно решить».

Политтехнологи, близкие к «Единой России», заявили, что партия готовит «военную повестку дня» для своей кампании на выборах в Госдуму в сентябре 2026-го. По их словам, никто в партии «серьезно не ожидает» окончания войны.

«В ISW наблюдали аналогичные сообщения об усилиях Кремля включить затяжную войну в свою политическую повестку дня и планы на предстоящие выборы. В частности, путем поддержки кандидатов, решительно поддерживающих войну. Эти заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продление войны по меньшей мере до сентября, но, вероятно, гораздо дольше», — говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что Кремль симулирует активные переговоры, но действительно пытается затянуть их. Москва рассматривает процесс переговоров как инструмент для сдерживания эскалации войны в невыгодном для себя направлении. Все усилия властей РФ направлены на то, чтобы ее войска могли продолжать боевые действия по более выгодной позиции на поле боя.

Напомнит, спикер Кремля Дмитрий Песков дерзко заявил, что «полностью» целей так называемой «сво» — то есть войны — «пока не достигнуто». Именно поэтому, говорит он, так называемое «сво», то есть война, продолжается. По его словам, главная «цель» войны – «безопасность людей на Донбассе».

В то же время аналитики ISW в предварительном отчете акцентировали внимание на том, что пятый год войны в Украине начался не по плану Кремля. В частности, события на поле боя опровергают утверждение российских властей, что якобы победа оккупационного войска неизбежна, а ситуация для Украины может только ухудшаться.