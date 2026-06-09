Кремль может атаковать новые страны и уже нашел «виновных»: в ISW раскрыли подвох Москвы

Кремль. / © Associated Press

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Силы НАТО 8 июня впервые сбили беспилотника над Латвией. Случилось это после того, как системы радиоэлектронной борьбы России перенаправили его в воздушное пространство страны Балтии. РФ делает это намеренно.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Латвийские Национальные вооруженные силы сообщили, что истребители военно-воздушных сил Франции, участвовавшие в миссии Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства Балтии, сбили «иностранный беспилотник», вероятно, украинский. Дрон вошел в воздушное пространство страны через российские глушения радиоэлектронной борьбы. Этот случай стал первым, когда НАТО сбило БПЛА в воздушном пространстве Латвии.

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Кроме того, российские РЭБ ранее повлекли за собой вход украинского беспилотного надводного аппарата в территориальные воды Румынии 5 июня. Чиновники страны-агрессорки использовали этот инцидент для распространения ложных нарративов Москвы, утверждающих, что якобы именно Украина является агрессором в войне, начатой Россией. Кремль таким образом пытается отвлечь вину от себя.

«Кремль, вероятно, будет продолжать использовать такие инциденты вблизи или даже в границах НАТО, чтобы снять с России вину за любые случайные удары российских беспилотников или за атаку под чужим флагом против Румынии или стран Балтии в будущем», — отмечают аналитики ISW.

Напомним, дрон РФ прорвался в воздушное пространство НАТО. Истребители миссии по патрулированию воздушного пространства успешно сбили его. К слову, беспилотник также пересек границу в направлении населенных пунктов Михайловка-Лопатная.

Заметим, 5 июня в румынскому порту Констанца самоподорвался морской дрон. Прошло без жертв. Дрон сдетонировал вблизи штаб-квартиры Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море. Президент Никушор Дан заявил, что ответственность за подобные инциденты лежит в России.

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