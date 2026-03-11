Кремль может вмешаться в выборы в Венгрии: что известно о плане поддержки Орбана - FT

Виктор Орбан и Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российские власти могли начать кампанию дезинформации для поддержки премьера Венгрии Виктора Орбана перед выборами.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, администрация президента РФ Владимира Путина одобрила план медиаконсалтинговой компании "Социальный дизайн", которая связана с Кремлем и находится под западными санкциями.

Реклама

Кампания предполагает распространение в социальных сетях сообщений, созданных в России, которые должны поддержать партию Орбана "Фидес". Контент будут якобы распространять влиятельные венгерские блоггеры и общественные деятели.

Главная цель – представить Орбана как сильного лидера, способного защитить суверенитет Венгрии.

Его главного оппонента, лидера партии Тиса Петера Мадяра, в кампании планируют изобразить как марионетку Брюсселя без международной поддержки.

Российские агенты в Будапеште

По данным независимого венгерского издания VSquare, в российское посольство в Будапеште якобы направили троих офицеров ГРУ.

Реклама

Петер Мадяр призвал власти Венгрии выслать их из страны.

«Россияне, уходите домой», — заявил он, повторив лозунг антикоммунистического восстания 1956 года.

Источники FT утверждают, что российские агенты могут работать под руководством Сергея Кириенко, влиятельного замглавы администрации Путина, ранее руководившего подобными информационными операциями в других странах.

Антиукраинская риторика в кампании

Кампания предусматривает информационные атаки на оппозицию, а также активное распространение антиукраинских нарративов.

Реклама

В последние дни в венгерских соцсетях резко возросло количество публикаций с критикой Украины.

В частности, после задержания в Венгрии украинцев, перевозивших наличные деньги и золото, в сети начали распространяться фейковые изображения и ложные сообщения, активно разгонявшие провластные медиа.

Москва отрицает вмешательство

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов отрицал любое участие Москвы в избирательной кампании.

По его словам, Россия только заинтересована в "нормальных двусторонних отношениях и взаимовыгодном сотрудничестве".

Реклама

Спикер Кремля Дмитрий Песков также назвал информацию о вмешательстве «фейком».

Венгерское правительство в свою очередь заявило, что обвинение — это «выдумка левых сил».

Зеленский о предвыборной кампании Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что венгерский премьер строит свою предвыборную кампанию на критике Украины.

"Он решил строить свою избирательную кампанию на ненависти к Украине, украинцам, ко мне лично, к ЕС", - сказал Зеленский.

Реклама

В то же время, глава государства подчеркнул, что венгерский народ значительно шире и сложнее, чем позиция одного политика.

Венгрия блокирует решение ЕС по Украине

В последнее время Будапешт все чаще выступает против решений Европейского Союза по поддержке Украины.

Парламент Венгрии принял резолюцию, призывающую остановить финансовую и военную поддержку Киева и выступает против вступления Украины в ЕС. В документе отмечается, что членство Украины якобы может втянуть Евросоюз в войну.

«Принять все необходимые меры, чтобы предотвратить продолжение политики Европейского Союза относительно дальнейшей поддержки войны в Украине. Не допустить вывода в Украину средств Венгрии и венгерского народа, а также средств ЕС, юридически принадлежащих Венгрии и венгерскому народу», — отмечается в документе.

Реклама

Также ранее сообщалось, что Правительство России рассматривает законопроект, который предоставит президенту РФ полномочия проводить экстерриториальные военные операции по защите граждан России за рубежом.