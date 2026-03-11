- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3
- Время на прочтение
- 3 мин
Кремль может вмешаться в выборы в Венгрии: что известно о плане поддержки Орбана - FT
Кремль может попытаться повлиять на парламентские выборы в Венгрии. По данным Financial Times, в России была подготовлена информационная кампания, которая должна помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.
Российские власти могли начать кампанию дезинформации для поддержки премьера Венгрии Виктора Орбана перед выборами.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, администрация президента РФ Владимира Путина одобрила план медиаконсалтинговой компании "Социальный дизайн", которая связана с Кремлем и находится под западными санкциями.
Кампания предполагает распространение в социальных сетях сообщений, созданных в России, которые должны поддержать партию Орбана "Фидес". Контент будут якобы распространять влиятельные венгерские блоггеры и общественные деятели.
Главная цель – представить Орбана как сильного лидера, способного защитить суверенитет Венгрии.
Его главного оппонента, лидера партии Тиса Петера Мадяра, в кампании планируют изобразить как марионетку Брюсселя без международной поддержки.
Российские агенты в Будапеште
По данным независимого венгерского издания VSquare, в российское посольство в Будапеште якобы направили троих офицеров ГРУ.
Петер Мадяр призвал власти Венгрии выслать их из страны.
«Россияне, уходите домой», — заявил он, повторив лозунг антикоммунистического восстания 1956 года.
Источники FT утверждают, что российские агенты могут работать под руководством Сергея Кириенко, влиятельного замглавы администрации Путина, ранее руководившего подобными информационными операциями в других странах.
Антиукраинская риторика в кампании
Кампания предусматривает информационные атаки на оппозицию, а также активное распространение антиукраинских нарративов.
В последние дни в венгерских соцсетях резко возросло количество публикаций с критикой Украины.
В частности, после задержания в Венгрии украинцев, перевозивших наличные деньги и золото, в сети начали распространяться фейковые изображения и ложные сообщения, активно разгонявшие провластные медиа.
Москва отрицает вмешательство
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов отрицал любое участие Москвы в избирательной кампании.
По его словам, Россия только заинтересована в "нормальных двусторонних отношениях и взаимовыгодном сотрудничестве".
Спикер Кремля Дмитрий Песков также назвал информацию о вмешательстве «фейком».
Венгерское правительство в свою очередь заявило, что обвинение — это «выдумка левых сил».
Зеленский о предвыборной кампании Орбана
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что венгерский премьер строит свою предвыборную кампанию на критике Украины.
"Он решил строить свою избирательную кампанию на ненависти к Украине, украинцам, ко мне лично, к ЕС", - сказал Зеленский.
В то же время, глава государства подчеркнул, что венгерский народ значительно шире и сложнее, чем позиция одного политика.
Венгрия блокирует решение ЕС по Украине
В последнее время Будапешт все чаще выступает против решений Европейского Союза по поддержке Украины.
Парламент Венгрии принял резолюцию, призывающую остановить финансовую и военную поддержку Киева и выступает против вступления Украины в ЕС. В документе отмечается, что членство Украины якобы может втянуть Евросоюз в войну.
«Принять все необходимые меры, чтобы предотвратить продолжение политики Европейского Союза относительно дальнейшей поддержки войны в Украине. Не допустить вывода в Украину средств Венгрии и венгерского народа, а также средств ЕС, юридически принадлежащих Венгрии и венгерскому народу», — отмечается в документе.
Также ранее сообщалось, что Правительство России рассматривает законопроект, который предоставит президенту РФ полномочия проводить экстерриториальные военные операции по защите граждан России за рубежом.