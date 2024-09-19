Кремль может выйти на готовность для удара по странам Балтии: эксперт назвал сроки

Россия может выйти на готовность для удара по странам Балтии уже к 2030 году. Москва полноценно перестраивает экономику под войну.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Атака на страны Балтии возможна при нынешней ситуации и росте сотрудничества Российской Федерации с Китаем, Ираном и северной Кореей.

"Санкции, а также большие потери и отсутствие большой помощи автократий, которые до сих пор пытаются не попасть под экономический "каток" Запада, а также решают вопросы на Ближнем Востоке и других регионах Глобального Юга, тормозят российские планы. Но не отменяют возможности РФ проводить прокси операции" с "беженцами и залетами дронов" против страна НАТО", — сообщил эксперт.

Как сообщалось, новый комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна быть готова к войне с РФ через несколько лет. Поэтому Европейский Союз должен быстро усилить свою оборону.

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