Кремль начал информационную кампанию, чтобы повлиять на принятие решений на Западе —ISW

Информационная война Кремля / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Реклама

Кремль проводит многовекторную информационную кампанию, направленную на сдерживание поддержки Украины со стороны Запада и подрыв европейского участия в мирном процессе.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«В последнее время Кремль активизировал три риторические линии, направленные на то, чтобы повлиять на принятие решений на Западе в пользу Кремля: обвинение европейских государств в затягивании войны в Украине, ядерные угрозы в адрес западных государств и утверждение о неизбежности победы России в Украине», — пишут аналитики ISW.

Реклама

В отчете отмечается, что официальные лица Кремля, в том числе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, намекали, что европейские государства стремятся продолжить войну в Украине, чтобы вернуть это давнее российское нарратив в западное информационное пространство и подвергнуть. Кремль часто использует Дмитриева для отстаивания интересов России на Западе, в частности, в отношении мирного процесса в Украине и санкций, на англоязычных платформах и в средствах массовой информации.

Аналитики ISW обратили внимание, что глава Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца в своем англоязычном аккаунте X (бывший Twitter) 31 августа о привлечении Франции и Германии к усилиям США, направленным на прекращение войны в Украине.

«Медведев заявил, что Мерц и Макрон „забыли уроки“ Второй мировой войны и что „все может закончиться так же, как и в 1945 году — [Макрона и Мерца] тоже могут узнать по зубам“. Медведев использует память об американских атомных бомбах, чтобы угрожать Франции и Германии за поддержку Украины в мирном процессе. Медведев также заявил, что продвижение России является „плохой новостью“ для Макрона и Мерца. Эти разные риторические линии направлены на поддержку усилий Министерства обороны (МО) России, которые в последнее время активизировались, чтобы ложно изобразить победу России в Украине как неизбежную», — говорится в отчете.

Отмечается, что МО РФ пыталось использовать большое количество качественных данных, чтобы сделать заявления о российских успехах — данные и заявления, по мнению ISW, преувеличены.

Реклама

Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов предупредил о новой волне российской дезинформации и провокаций.