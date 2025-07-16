Дэниел Мартиндейл / © cbsnews.com

Реклама

Гражданин США Дэниел Мартиндейл, который в течение двух лет шпионил в пользу России, сообщая о расположении подразделений украинской армии и «другую важную информацию», получил российский паспорт.

Об этом сообщает CBS News.

По данным источника, осенью 2024 года Мартиндейла «эвакуировали» из зоны боевых действий, после чего он подал заявление на российское гражданство.

Реклама

Сам Мартиндейл рассказывал пророссийским блогерам, что прибыл в Украину незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ, намереваясь добраться до Донецка. осенью 2024 года, когда российские войска захватили населенный пункт после продолжительных боев.

Украинские журналисты обнаружили доказательства, указывающие на возможную вербовку Мартиндейла российскими спецслужбами еще в 2016-2019 годах, во время его обучения в университете. В 2019 году он был депортирован из России за нарушение трудового законодательства.

Напомним, гражданин США, тайно вывезенный с востока Украины российскими спецназовцами после того, как он помогал Кремлю атаковать украинских солдат, заявил в субботу в Москве, что попросил предоставить ему российское гражданство.

Он заявил, что его никто не заставлял помогать россиянам и хочет получить российское гражданство. Мартиндейл также заявил, что верит в победу России над Украиной.

Реклама