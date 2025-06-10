Кремль намекает на готовность к переговорам с США в обмен на уступки по Украине – ISW

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Москва демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями, однако намекает, что их проведение возможно только при уступках со стороны Вашингтона в вопросе войны в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Спикер Кремля Дмитрий Песков 9 июня заявил, что Россия сохраняет "свободу действий" в вопросе развертывания ракет средней и меньшей дальности, которые были запрещены Договором о РСМД до его разрыва. Аналогичную позицию ранее озвучил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, заявив, что односторонний мораторий

Реклама

Рябков также заявил, что США должны уважать фундаментальные интересы России, если хотят возобновления диалога. По его мнению, действия Вашингтона по отношению к Украине могут продемонстрировать “серьезность намерений” улучшить отношения с Москвой.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь добавил, что Россия готова к переговорам о стратегической стабильности - но исключительно "на равноправной основе".

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль продолжает использовать любые инструменты — от экономического давления до международных переговоров — чтобы добиться от США уступок войне в Украине. Использование темы контроля над вооружениями – последнее проявление этой тактики.

Ранее государственный секретарь США Марк Рубио заявил о необходимости продолжения мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией.

Реклама