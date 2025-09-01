- Дата публикации
Кремль намекнул, что встреча Путина с Зеленским пока под вопросом
В Кремле сообщили, что пока нет конкретных договоренностей по повышению уровня российско-украинских переговоров.
Конкретных предложений по повышению уровня российско-украинских переговоров пока нет.
Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналистам.
По его словам, пока нет никаких договоренностей между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о возможных встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее источники в Офисе президента Украины сообщили, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и "фюрера" РФ Владимира Путина лицом к лицу невозможна, если США не усилят давление на диктатора.
Напомним, New York Times пишет о том, что атакой на Киев 28 августа Владимир Путин разбил наголову все усилия Дональда Трампа. Этот массированный удар произошел менее чем через две недели после встречи лидеров США и РФ на Аляске. В течение этого времени Москва так и не пошла ни на какие существенные уступки по основным спорным вопросам между ней и Киевом.