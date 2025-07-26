Кремль намеренно затягивает переговоры с Украиной: в ISW назвали причины

Переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ / © Associated Press

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Российское руководство намеренно затягивает проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Путиным, пытаясь выиграть время и усилить свои позиции на фронте.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Аналитики отмечают, что Москва затягивает организацию прямой встречи, несмотря на призывы со стороны Соединенных Штатов. В ISW напомнили, что 25 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о маловероятности переговоров Зеленского и Путина. По словам Пескова, сначала необходимо достичь определенных договоренностей «путем экспертной работы».

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В тот же день бывший президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что такая встреча «состоятся» и, по его словам, «должна была состояться еще три месяца назад».

Эксперты Института отмечают, что Россия неоднократно избегала содержательных переговоров, отказывалась от конкретных шагов по прекращению войны и откладывала какие-либо попытки договоренностей на уровне лидеров.

«Институт изучения войны и дальше оценивает, что Россия лишь притворяется заинтересованностью в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя и добиться уступок от Украины и Запада — в отличие от Украины, которая продолжает демонстрировать готовность к переговорам для прекращения войны», — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и Россия «в общих чертах согласны» о необходимости проведения встречи президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

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Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидерами Украины и России точно состоится.