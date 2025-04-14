Кремль направил Вашингтону четкое послание: дипломат об ударе по Сумам

Пристайко об ударе по Сумам / © УНИАН

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Российские власти всегда найдут оправдание своим ударам по гражданскому населению, в том числе удару по Сумам.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании (2020-2023) Вадим Пристайко.

Он отметил, что российская пропаганда будет оправдывать любые атаки по Украине.

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«Криворукость русских никто не отменял, и неточность их оружия тоже является фактором, который, к сожалению, приводит к многочисленности жертв среди мирного населения. В этом контексте западное оружие гораздо более точно, и когда мы пытаемся что-то атаковать, мы стараемся сделать с минимальными жертвами. Но, вы видите, так же их телевизионные эти все оправдатели тоже говорят — что это мы виноваты, мы сбивали ракеты по дороге, еще что-то произошло. То есть, всегда найдется объяснение», — сказал он.

Пристайко уверен, что Кремль ударом по гражданским прислал послание Вашингтону, идущее на повышение ставок.

«Политический сигнал, который они этим (ударом 13 апреля по Сумам, — ред.) присылают, очевиден. И, я думаю, Соединенные Штаты получили его. Сигнал следующий: ставки повышаются и будут повышаться до того момента, пока Россия не будет удовлетворена той позицией, которую заняли Соединенные Штаты на переговорах. И поездка Виткоффа — это уже не первый раз, это четыре часа разговора, сколько бы ни была она часов, это свидетельство того, что Соединенные Штаты идут снова, в очередной раз навстречу. Они понимают, что им снова в очередной раз придется что-то бросать на стол. Именно поэтому они заговорили о возможном разделении Украины на некоторые регионы, на передачу регионов России и так далее, и так далее. У американцев просто заканчивают аргументы, заканчиваются украинские территории, которые готовы отдать россиянам, чтобы они успокоились. Путин спокойно просто повышает ставки, потому что никаких кнутов нет в наборе американцев, есть только пряники. Так переговоры с агрессором не ведутся», — отметил Вадим Пристайко.

Ранее сообщалось, что Германия решительнее всего осудила российский ракетный удар по гражданским в центре Сум и требует от России прекратить террор.

Мы ранее информировали, что США выразили соболезнования жертвам «ужасного российского ракетного обстрела города Сумы в Украине», который РФ нанесла в Вербное воскресенье.