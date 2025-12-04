Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Кремлевские чиновники, в том числе и «фюрер» Владимир Путин, далее публично отказываются обсуждать результаты встречи с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, отмечают американские специалисты, первый заместитель председателя Комитета российской Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, мол, РФ проводит переговоры с США «конфиденциально», чтобы предотвратить «давление» внешних сил на переговоры.

Реклама

Спикер Кремля Дмитрий Песков также подтвердил это. Мол, Москва будет проводить переговоры «молча», потому что утверждает он, что диалог будет иметь успех, если будет частным. Представитель Кремля заявил, что надеется, что Вашингтон будет придерживаться желания РФ и также не будет разглашать информацию о переговорах.

«Ранее ISW оценивала, что Кремль готовится воздержаться от публичного обсуждения результатов встречи США и России 2 декабря, чтобы скрыть отклонение Россией мирного предложения США и Украины», — подытожили в Институте.

Напомним, издание Sky News писало о том, что существует несколько причин, по которым Владимир Путин не соглашается на последний мирный план. В частности, РФ хочет вернуться к 28-пунктному проекту соглашения, отвечающему требованиям Москвы. В Кремле считают, что вроде бы имеют на это право из-за того, что происходит на поле боя.

Отметим, президент США Дональд Трамп считает, что встреча его представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Кремле была «достаточно хорошей». Впрочем, пока неизвестно, каков будет ее результат.

Реклама