В Кремле пытаются настроить Европу против президента Украины Владимира Зеленского, вспомнив его критическое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

На недавнее заявление украинского лидера вдруг обратил внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину.

Спикер хозяина Кремля обвинил «киевский режим» в том, что он «готов кусать руку того, кто кормит и дает».

В том, что эта риторика властной верхушки государства-агрессора неслучайна, убеждает опубликованный накануне пост на платформе Х главного рупора Кремля в соцсетях, заместителя председателя Совбеза РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева.

В присущей ему вульгарной форме верный приспешник Путина заявил, что раньше европейцам «плевали в лицо их американские хозяева», а теперь на форуме в Давосе это якобы сделал украинский президент.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Зеленский раскритиковал Европу за то, что она неподобающе заботится о собственной обороне, в частности за отправку всего лишь 30-40 военных в Гренландию.

Также он выступил с предложением создать Объединенные вооруженные силы Европы, которые могли бы эффективно защищать континент от внешней агрессии.