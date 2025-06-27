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Кремль назвал Эстонию "непосредственной угрозой" РФ: что испугало Путина
Эстония готова принимать на своей территории истребители союзников, но соседней России это не нравится.
Кремль обвиняет Эстонию в "непосредственной угрозе" безопасности Российской Федерации. Причиной называют самолеты НАТО.
Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков, сообщает Sky News.
По его словам, намерения Эстонии принять у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, "являют для России непосредственную опасность".
Заявление Эстонии
Глава эстонского минобороны Анно Певкур в комментарии Postimees заявил, что страна готова принимать на своей территории военные самолеты союзных стран НАТО. Речь идет об истребителях F-35, которые могут нести тактические ядерные бомбы.
Заметим, что эти воздушные суда уже бывали в Эстонии и в ближайшее время будут снова охранять воздушное пространство страны.
"Если некоторые из этих самолетов, независимо от страны происхождения, имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников", - подчеркнул Анно Певкур.