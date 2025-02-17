Кремль не готов к честным мирным переговорам: эксперты ISW назвали причины

Кремль уже готовит для себя оправдание, почему он не будет выполнять условия потенциального мирного соглашения.

Заявления и действия российского руководства в очередной раз демонстрируют неготовность Кремля к добросовестным и открытым переговорам по прекращению войны в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В Кремле в очередной раз повторили свое заявление об "отсутствии суверенитета" в Украине, создавая условия утверждать, что любые достигнутые условия будут недействительны в будущем.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ скорректировала подход к потенциальным переговорам с Украиной, поскольку у Украины якобы есть "дефицит" суверенитета.

Кроме того, он в очередной раз пытался переложить ответственность за развязывание войны на Киев, мол, Украина была бы "целостной", что украинская власть не "издевалась" бы над россиянами на востоке Украины, что не было бы "гражданской войны" и что россияне на востоке Украины не имели бы "желания... отделиться от Украины", если бы Украина выполнила условия Минских соглашений.

"Минские соглашения были чрезвычайно благоприятными для России, не налагая никаких обязательств на Москву, однако российские марионетки постоянно нарушали соглашения при поддержке России. Подконтрольные Кремлю государственные СМИ использовали интервью связанного с Кремлем бывшего депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука, чтобы повторить ложный нарратив Кремля о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в отчете ISW.

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Аналитики ISW указывают, что заявления Пскова и интервью Медведчука показывают, что Москва провоцирует манипуляции и не готова к добросовестным переговорам по урегулированию войны. Также Россия создает информационные условия для нарушения в будущем потенциальных соглашений.

В отчете говорится, что Кремль направил приглашение президенту США Дональду Трампу посетить парад 9 мая в Москве. Это делается в рамках усилий продемонстрировать, что у РФ статус глобального государства.

"Путин часто использовал свои речи 9 мая, чтобы подчеркнуть победу Советского Союза над нацистской Германией, минимизируя вклад других западных союзников. Путин даже ранее утверждал, что Советский Союз действовал "один на один" во Второй мировой войне. Путин назвал 2025 год "Годом защитника Отечества", — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что таким образом российский диктатор Путин хочет представить себя равным Трампу и представить Россию как глобальное государство, приравненное к Соединенным Штатам, и как наследницу статуса "сверхдержавы" Советского Союза.

Кроме того, в отчете ISW говорится, что российские войска готовятся к многолетним боям за "фортификационный пояс" Украины в Донецкой области, что еще раз демонстрирует незаинтересованность диктатора Путина в длительном мире.

Ранее сообщалось, что топ-чиновники США отправляются в Саудовскую Аравию, где планируются переговоры с делегацией с РФ.

Мы ранее информировали, что в Белом доме отреагировали на отказ Зеленского от соглашения о доступе к полезным ископаемым.

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