Кремль не хочет останавливать войну: в Госдуме придумали новое циничное оправдание

Госдума. / © Associated Press

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В Госдуме РФ дерзко заявили, мол, Москва воюет в Украине за само существование России, а остановка боевых действий вроде бы будет означать ее исчезновение.

Об этом заявлений издал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, так называемая «спецоперация» нужна РФ, чтобы сохранить себя «в том виде, в каком она существует сейчас». Толстой вызывающе назвал начатую в Украине войну «борьбой» за «независимость», «свободу» и «право самостоятельно принимать решения».

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Российский депутат лживо утверждает, что якобы полномасштабное вторжение в Украину было едва ли не вынужденным шагом. Мол, Кремлю «не оставили иного способа», кроме как воевать «с оружием в руках». Более того, он призвал россиян «идти до конца», независимо от цены.

Заметим, что Кремль заявляет о готовности продолжать войну, прикрывая ее «борьбой за будущее». Впрочем, Москва не говорит о том факте, что само руководство страны-агрессорки продолжает затягивать войну, потому что не идет на переговоры и выдвигает ультиматумы.

Напомним, в Кремле также стремятся переложить ответственность за продление войны на Украину. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что якобы именно Киев «не хочет завершать боевые действия». Он нагло призвал США повлиять на Киев, чтобы он, по словам Пескова, прекратил удары по российской инфраструктуре.

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