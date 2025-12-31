Кремль / © Associated Press

Стратегия Кремля по расколу Европы и ослаблению трансатлантического союза с США терпит поражение, ведь европейские страны продолжают объединяться вокруг поддержки Украины, несмотря на попытки дискредитации.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал редактор Радио Свобода, журналист-международник Ростислав Хотин.

«Что касается заявлений Лаврова о блокировании Европой мира, то европейцы их делят на 2 или 3, возможно, и на 10. Россия дискредитирует Европу, потому что не может ей простить три вещи», — отметил журналист.

Он объяснил: «Первая — Россия не может простить, что война в Украине объединила Европу, и страны постоянно внедряют пакеты санкций и давят на РФ. Не удается разделить Европу, а это всегда была российская стратегия. Вторая — не могут простить Европе жесткую и решительную поддержку Украины».

Третьим фактором, по мнению Хотина, является то, что «несмотря на критику со стороны администрации Трампа в адрес Европы, россиянам не удается подорвать трансатлантическое единство между Европой и США».

«Несмотря на антиевропейские сантименты от команды Трампа, Европа совместно с Украиной коммуникирует с США, держит контакт, проходят визиты и онлайн-совещания. Европейцы не разрешают России отодвинуть себя от Америки. И эти три вещи — консолидация Европы, поддержка Украины и трансатлантическое единство — Россия не может простить, поэтому говорит такими маленькими шумными русофобами: „Мы, как супердержава, будем договариваться с Америкой, потому что это наша равность, а не какие-то европейцы“. Эта стратегия Кремля терпит поражение», — добавил он.

