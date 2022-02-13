Кремль не объяснил военное присутствие на границе: Украина в течение 48 часов требует встречи

Украина давала России на пояснение 48 часов.
Российская Федерация не ответила на запрос украинского МИДа об обосновании военного присутствия на границах. Поэтому Украина созывает заседание ОБСЕ.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Россия не ответила на наш запрос согласно Венскому документу. Итак, делаем следующий шаг. Мы просим встретиться с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов, чтобы обсудить ее усиление и передислокацию вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", — написал чиновник.
Напомним, 11 февраля МИД Украины дал России 48 часов на разъяснения по военной деятельности у границ нашей страны. Глава МИД уточнил, что согласно документу РФ должен предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, участвующих в этой деятельности.
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