Кремль не планирует прекращать войну в Украине: в ISW указали на признаки

Дмитрий Козак / © Associated Press

Реклама

Диктатор РФ Владимир Путин рассматривает возможность увольнения Дмитрия Козака, одного из высокопоставленных чиновников своей администрации, якобы выражавшего несогласие с войной и настаивавшего на ограничении полномочий силовых структур.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что в пятницу, 29 августа, Путин подписал указ о ликвидации двух управлений администрации президента, о которых заботился Дмитрий Козак — давний соратник российского диктатора, работавший с ним еще с 1990-х и возглавлявший его предвыборные штабы.

Реклама

Российское издание «Ведомости» 29 августа сообщило, ссылаясь на два источника, что Козак является кандидатом на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Два дополнительных источника сообщили «Ведомостям», что в Кремле проходят обсуждения по поводу отставки Козака с должности, фактически вытесняющей Козака из Кремля и близкого окружения Путина.

Западные и российские источники указывают на то, что Козак потерял свое влияние в Кремле после того, как в последние несколько месяцев советовал Путину немедленно прекратить боевые действия в Украине, начать мирные переговоры и уменьшить влияние российских служб безопасности.

«Сообщение о том, что Кремль готовится отстранить от должности чиновника после выражения желания прекратить войну в Украине, является еще одним свидетельством того, что Кремль не планирует прекращать войну, о чем министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо заявил после саммита на Аляске 15 августа», — добавили эксперты.

Реклама

Напомним, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что выполнение задач специальной военной операции Объединенной группой войск будет продолжено наступательными действиями.