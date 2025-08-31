ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
291
Время на прочтение
2 мин

Кремль не планирует прекращать войну в Украине: в ISW указали на признаки

Давний соратник Путина выступил против войны и лишился должности.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак / © Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин рассматривает возможность увольнения Дмитрия Козака, одного из высокопоставленных чиновников своей администрации, якобы выражавшего несогласие с войной и настаивавшего на ограничении полномочий силовых структур.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что в пятницу, 29 августа, Путин подписал указ о ликвидации двух управлений администрации президента, о которых заботился Дмитрий Козак — давний соратник российского диктатора, работавший с ним еще с 1990-х и возглавлявший его предвыборные штабы.

Российское издание «Ведомости» 29 августа сообщило, ссылаясь на два источника, что Козак является кандидатом на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Два дополнительных источника сообщили «Ведомостям», что в Кремле проходят обсуждения по поводу отставки Козака с должности, фактически вытесняющей Козака из Кремля и близкого окружения Путина.

Западные и российские источники указывают на то, что Козак потерял свое влияние в Кремле после того, как в последние несколько месяцев советовал Путину немедленно прекратить боевые действия в Украине, начать мирные переговоры и уменьшить влияние российских служб безопасности.

«Сообщение о том, что Кремль готовится отстранить от должности чиновника после выражения желания прекратить войну в Украине, является еще одним свидетельством того, что Кремль не планирует прекращать войну, о чем министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо заявил после саммита на Аляске 15 августа», — добавили эксперты.

Напомним, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что выполнение задач специальной военной операции Объединенной группой войск будет продолжено наступательными действиями.

Дата публикации
Количество просмотров
291
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie