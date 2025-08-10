Кремль не собирается отдавать захваченные территории на Херсонщине и Запорожье

Переговоры / © ТСН.ua

Российские чиновники и комментаторы с радостью сообщили о проведении в пятницу в Аляске саммита между президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом. Это первый случай с 2007 года, когда российский лидер был приглашен в Соединенные Штаты вне Организации Объединенных Наций — и, судя по всему, без каких-либо явных уступок со стороны Кремля по войне в Украине.

Об этом пишет The Washington Post.

Тем временем, европейские и украинские чиновники поспешили отреагировать на внезапное изменение позиции администрации. За несколько дней до объявления о саммите в пятницу Трамп выражал разочарование по поводу продолжения бомбардировок Путиным украинских городов и угрожал усилить санкции против России.

Специальный экономический посланник России Кирилл Дмитриев, ключевой посредник между Кремлем и администрацией Трампа, заявил, что решение о проведении саммита на Аляске имеет символическое значение для партнерства между США и Россией. Соединенные Штаты приобрели эту территорию у России в 1867 году за 7,2 миллиона долларов, или примерно 2 цента за акр.

«Аляска, зародившаяся как Российская Америка — с православными корнями, фортами, торговлей мехом — отражает эти связи и делает США арктическим государством», — написал Дмитриев на X.

Миллиардер Константин Малофеев, попавший под санкции администрации Обамы за финансирование прокремлевских сепаратистов в Украине и вмешательство в выборы в нескольких странах, заявил, что жители Аляски «уважительно вспоминают свое российское прошлое и православное настоящее».

Российские военные блоггеры тоже праздновали, но сдерживали ожидания. «У встречи на Аляске есть все шансы стать исторической», — написал прокремлевский военный корреспондент Александр Коц на своем канале в мессенджере Telegram. «Конечно, если Запад не попытается реализовать очередной план».

Западные аналитики заявили, что Трамп должен действовать осторожно.

«Трамп решил принять Путина в части бывшей Российской империи», — написал на X Майкл Макфол, посол США в России во времена Обамы. «Интересно, знает ли он, что российские националисты утверждают, что потеря Аляски, как и Украины, была несправедливым соглашением для Москвы, которое нужно исправить».

Сэм Грин, профессор российской политики в Кингс-Колледже Лондона, сказал, что место проведения встречи выгодно России.

«Символизм проведения саммита Трампа и Путина на Аляске ужасен — якобы он призван продемонстрировать, что границы могут меняться, землю можно покупать и продавать, — сказал Грин. — Неважно, что в российском мейнстриме продолжают утверждать, что Аляска должна быть возвращена России».

Ключевое отличие: царь Александр II предложил продать Аляску. Путин силой захватил украинскую территорию, незаконно аннексировав Крым в 2014 году и начав полномасштабное вторжение и незаконно заявив об аннексии четырех других украинских регионов в 2022 году.

Трамп часто выражал восхищение Путиным. Но в последние недели Трамп жаловался на сопротивление российского лидера по поводу полного и безоговорочного прекращения огня, которого Украина и ее союзники требовали перед началом любых мирных переговоров.

Российские аналитики заявили, что очевидно, что Трамп первым отступил, согласившись на встречу. По их мнению, маловероятно, что Кремль отказался от своих конечных целей по отношению к Украине — демилитаризации, установлению пророссийского режима и нейтральному статусу вне НАТО.

Трамп «не хотел вступать в конфронтацию с Россией», сказала Татьяна Станова, старший научный сотрудник Центра Карнеги «Россия-Евразия». «Трамп сам сказал, что дальнейшие санкции, вероятно, не заставят Путина изменить свое мнение. Из этих сигналов мы могли видеть, что Трамп может быть открыт для новой попытки, и он сделал это за несколько дней до окончания своего ультиматума».

Бывший высокопоставленный чиновник Кремля сказал, что Россия движется к компромиссу, сигнализируя о готовности к перемирию.

«С политической точки зрения [для Кремля] легче продолжать войну до окончательного краха Украины, чем заключить мир», — сказал бывший чиновник, который высказался на условиях анонимности, чтобы обсудить этот щекотливый вопрос. — Вот почему они цепляются за идею, что нужно заключить временное, а не постоянное перемирие, и тогда в это время можно будет провести [украинские] выборы».

Кремль давно стремится доминировать в Украине из-за избрания дружественного президента и парламента в Киеве. Украинцы не раз выходили на улицы, чтобы требовать свободного и демократического будущего в Европейском Союзе.

После того, как украинские и европейские чиновники встретились в субботу с вице-президентом Джей Ди Венсом, чтобы согласовать ответ на предложение России, лидеры ведущих европейских стран-членов НАТО — Великобритании, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Польши — высказали свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленому. огня или уменьшение военных действий до начала каких-либо переговоров.

В заявлении, к которому присоединилась Урсула фон дер Ляен, президент исполнительной ветви Европейского Союза, лидеры повторили, что Россия несет полную ответственность за войну и что Москве нельзя разрешить силой перекроить международные границы.

Дискуссия с Венсом состоялась после путаницы по поводу встречи в Москве между Путиным и посланником Трампа Стивом Виткоффом. По словам лица, осведомленного о ходе переговоров, предложение Путина о готовности прекратить российские атаки на Запорожскую и Херсонскую области было воспринято американцами как предложение об отступлении.

Россия предложила Киеву отказаться от Донбасса на востоке Украины, включающем Луганскую и Донецкую области, в обмен на прекращение огня, но без каких-либо других уступок, по словам осведомленного с переговорами лица. Это лицо высказалось на условиях анонимности, чтобы обсудить щекотливые дипломатические вопросы.

Кремль не готов вернуть территории в Херсоне и Запорожье, где российские военные завоевания обеспечили Москве ценный сухопутный мост в оккупированный Крым, сказал этот человек.

В своем заявлении европейские лидеры отметили, что прекращение огня должно являться предпосылкой для переговоров, а не предметом торга для России.

Трамп заявил журналистам в пятницу, что предложение Кремля предполагает «определенный обмен территориями в пользу обеих» стран.

Российские аналитики заявили, что Путин не согласится вывести войска из Херсона и Запорожья, регионы, которые Россия незаконно аннексировала в 2022 году, но до сих пор не контролирует полностью.

«Российские войска не собираются отступать», — заявил прокремлевский аналитик Сергей Марков. Единственным компромиссом, на который может пойти Россия, по его словам, является прекращение военной кампании по захвату Одесской и Харьковской областей, а также остающихся под контролем Украины городов Херсон и Запорожье.

Зеленский в субботу повторил, что не примет никакого соглашения, предусматривающего передачу территории России, что, по его словам, запрещено Конституцией Украины.

Непонятно, содержало ли российское предложение какие-либо гарантии, что Москва не возобновит боевые действия. Кремль настаивает, что любое соглашение должно решать так называемые коренные причины конфликта путем демилитаризации Украины и смены ее правительства.

«Гарантий нет», — сказал прокремлевский аналитик Марков. «Но также нет гарантий, что Украина не начнет войну снова».

По его словам, главный интерес России в саммите заключался в том, чтобы представить Украину и Европу в качестве препятствий для мечты Трампа о посредничестве в установлении мира.

«Россия надеется, что Трамп наконец-то станет благоразумным и поймет, что Зеленский является главной причиной продолжающейся войны, а второй причиной войны являются европейские лидеры… и что они тоже являются его врагами», — сказал Марков. Трамп поймет, что «Путин является одним из его немногих хороших политических друзей».

Янис Клуге, заместитель председателя Немецкого института международных отношений и безопасности, сказал, что предложение Путина «само по себе является частью войны».

«Это лишь временное перемирие в обмен на землю», — сказал Клуге. «Оно призвано отдать Путину преимущество в долгосрочной перспективе над Украиной и Западом».

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.