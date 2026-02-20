Кремль не спешит с миром: неожиданная причина, дающая Путину уверенность воевать дальше

Владимир Путин / © Associated Press

Российский президент-диктатор Владимир Путин будет продолжать войну в Украине, потому что уверен, что экономика России еще может поддерживать полномасштабное вторжение. Именно с этим связано нежелание фюрера идти на компромиссы в переговорах.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Западные источники связали нежелание Путина идти на компромиссы с его убеждением, что российская экономика может продолжать поддерживать затяжную войну. Это согласуется с давней оценкой ISW теории победы Путина», — отмечают американские специалисты.

Доходы РФ падают

Они проанализировали информацию Reuters одного из руководителей разведки. Он высказался, мол, «главный вопрос» в том, что глава Кремля не хочет и не нуждается в быстром мире, потому что экономика РФ не находится на грани краха.

В то же время другой источник издания заявил, что Москва столкнется с «очень высокими» финансовыми рисками во второй половине 2026-го, потому что западные санкции и высокая стоимость заимствований ограничили доступ страны-агрессоры к рынкам капитала.

Аналитики отмечают, что «фюрер» крайне плохо руководил российской экономикой, которая страдает из-за слишком высоких затрат на армию и оборонно-промышленную базу, значительной нехватки рабочей силы и сокращения суверенного фонда благосостояния России.

Кроме того, Bloomberg пишет о том, что нефтегазовая промышленность Российской Федерации продолжает страдать. В частности, в прошлом году производители нефти пробурили на 3,4% меньше производственных скважин, чем в 2024-м, поскольку западные санкции и сильный рубль уменьшили доходы.

Отмечается, что в 2025 году доходы от нефти и газа упали до пятилетнего минимума. Более того, министр финансов России Антон Силуанов признал: Москва ожидает, что доля доходов России от продажи нефти и газа упадет примерно на 30% уже в этом году.

Расчеты Путина

В ISW отмечают: вероятно, Кремль считает, что может справиться с экономическими проблемами в ближайшей перспективе. Однако аналитики еще в феврале 2025-го оценили, что способность диктатора РФ Путина управлять этими проблемами не бесконечна.

«Путину придется сбалансировать свою теорию победы, которая утверждает, что российская экономика может продолжать поддерживать продвижение своей армии на поле боя дольше, чем Украина сможет защитить себя, и Запад готов поддерживать Киев, с необходимостью учитывать все более сложную экономическую ситуацию в России в 2026 году», — говорится в отчете.

Американские специалисты отмечают, что «фюрер» Путин, вероятно, настаивает, чтобы Украина и Запад капитулировали перед требованиями Кремля на переговорах, прежде чем Москва столкнется с этими сложными экономическими решениями.

Напомним, аналитики ISW ранее заявляли о том, что Кремль сознательно не готовит россиян к миру. до затяжной войны Они отмечают — должностные лица РФ и подконтрольные росСМИ фактически исключают возможность уступок. В то же время продолжают продвигать шаблонные риторические строки Москвы о начальных военных требованиях РФ, которые выходят за пределы территории на востоке Украины.

Между тем, Reuters сообщало, что война в Украине и западные санкции добьют экономику России. В частности, расходы на мобилизацию могут привести к провалу в прогнозах правительства по бюджету и истощению резервов Москвы до самого низкого уровня за последние годы.