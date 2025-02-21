У агрессорки Россия пока нет стремления к миру с Украиной. Кроме того, пока говорить о приближении к урегулированию с помощью переговоров рано.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, сообщает Reuters.

Британский министр сделал свое заключение после выступления главы МИД страны-агрессорки России Сергея Лаврова на закрытой встрече дипломатов стран G20 в Южной Африке. По словам Лемми, эта мера при участии министров иностранных дел крупнейших экономик мира была омрачена спором между членами G20 по поводу войны в Украине.

"Мы не приблизились к урегулированию путем переговоров. И я должен сказать, что когда я слушаю, что говорят россияне, и что Лавров только что сказал в палате сегодня (20 февраля — Ред.), я не вижу влечения к тому, чтобы действительно дойти до этого мира", — заявил Лемми, отвечая на вопрос о том, будет ли заверен в вопросе о том, будет ли в Лондоне, отвечая на вопрос о том, будет ли заинтересован в том, будет ли заинтересован.

Напомним, на днях в Кремле в очередной раз заявили, что якобы "фюрер" Владимир Путин готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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