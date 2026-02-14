Кремль неожиданно сменил главу делегации: Зеленский раскрыл ход России

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением агрессорки России сменить главу своей делегации после первых двух раундов состоявшихся в Абу-Даби трехсторонних переговоров.

Об этом он сказал на прессбрифинге на полях Мюнхенской конференции, сообщает The Guardian.

По его словам, смена РФ главного переговорщика перед переговорами в Женеве может быть тактикой промедления.

Реклама

«Было сюрпризом, что Россия сменила главу делегации. По-моему, они хотят отложить решение. Возможно, я немного пессимист», — сказал он.

Зеленский подчеркнул: рассчитывает на то, что представители США продолжат переговоры и не позволят России заставить их снова «начать с самого начала, „потому что у нас новая группа“.

«Я думаю, это была бы большая ошибка. Надеюсь, что американские партнеры не дадут россиянам такой возможности с ними играть», — заявил украинский лидер.

Переговоры в Женеве: составы делегаций

На днях стало известно, что новая трехсторонняя встреча Украины, США и России состоится в Женеве, 17-18 февраля. В Кремле заявили, что сменили главу делегации. Вместо руководителя ГРУ Игоря Костюкова, председательствовавшего во время двух раундов в ОАЭ, был назначен помощник «фюрера» Владимир Мединский.

Реклама

Именно этот политик являлся руководителем делегации РФ во время переговоров в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025-го. Он также являлся главой переговорной группы РФ в 2022-м.

В то же время состав делегации Украины такой же, как и во время предыдущих встреч в Абу-Даби. Ее возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Кроме него, в составе будет еще пять человек. В частности, глава ОП Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица.