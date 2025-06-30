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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Кремль обвиняет Киев в нежелании переговоров: у Зеленского отреагировали

Москва "ежедневно демонстрирует действиями" собственную неготовность к миру, подчеркивает глава ОП.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Заявления из Кремля о якобы готовности к диалогу и обвинениям в адрес Украины – это имитация и манипуляция. Так Москва пытается "переложить ответственность за затягивание войны".

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Российские заявления о том, что "динамика переговоров зависит от Киева" - это очередная манипуляция. Они звучат параллельно с ракетными ударами по украинским городам и попытками уничтожить критическую инфраструктуру", - подчеркнул политик.

По словам Ермака, свою неготовность к миру РФ "ежедневно демонстрирует действиями, пытается навязать миру извращенную картину, где "Кремль якобы "открыт", а все остальные - виноваты в войне"

"Правда проста: именно Москва является инициатором и двигателем этой войны. Именно Кремль блокирует любые мирные инициативы. Украина последовательно выступает за прекращение огня, за мир на справедливых условиях", - добавил представитель украинского президента.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, мол, динамика переговорного процесса по Украине во многом зависит от позиции Киева и эффективности посредничества Вашингтона.

Кроме того, по его словам, в настоящее время сроки третьей встречи Киева и Москвы в Стамбуле неизвестны. Дата последующих переговоров станет известно после окончания обменов пленными.

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