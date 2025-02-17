Кремль объявил участников переговоров в Эр-Рияде по Украине

Россия раскрыла участников переговоров с США в Эр-Рияде.

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияди, в скором времени начнутся переговоры между Россией и США по урегулированию ситуации в Украине.

Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, пишут РосСМИ.

Он также отметил, что к российской делегации может присоединиться генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Димитриев. Соединенные штаты еще не назначили основного переговорщика для этой встречи.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправились 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров по войне в Украине.

По словам Рубио, ближайшие несколько дней будут определять, серьезно ли Владимир Путин настроен на мир.

Украинская правительственная делегация также начала рабочий визит в Саудовскую Аравию.

Также вчера, 16 февраля, стало известно, что президент Владимир Зеленский прибыл в соседние с Саудовской Аравией Объединенные Арабские Эмираты.

Сегодня Зеленский заявил, что Украина не признает переговоры в Саудовской Аравии, потому что ничего о них не знает.

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