Кремль охватила паника: пропагандисты Путина подняли «бунт» из-за сокрушительных украинских ударов вглубь РФ

Владимир Путин. / © Associated Press

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Паника в РФ из-за успешных украинских ударов нарастает. Уже даже русские пропагандисты открыто признали критический провал ПВО.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что успешные кампании ударов ВСУ принудили российское ультранационалистическое информационное пространство к расплате. Уже даже пропагандисты заговорили о крушении и обвиняют федеральное правительство в неспособности создать целостную систему ПВО, которая могла бы надлежащим образом оградить частный бизнес и критически важную инфраструктуру от украинских ударов.

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В частности, известный российский милблогер и пропагандист опубликовал долгое обращение, призывая Минобороны России создать единый оперативный штаб гражданской обороны от БпЛА, чтобы предотвратить обнаружение и нанесение ударов ВСУ слабых мест в российском тылу. Он утверждал, что противовоздушная оборона находится в хаосе, потому что военные и Росгвардия эксплуатируют ПВО в различных федеральных субъектах (регионах), тогда как частный бизнес также инвестирует в системы борьбы с беспилотниками. В то же время в РФ нет единого органа, который контролировал бы дроны в воздухе или создавал многоэшелонную оборону по всей стране.

Кроме того, связанный с Кремлем милблогер раскритиковал правительство страны-агрессоры за то, что оно возлагает ответственность за противовоздушную оборону на предприятия и гражданские структуры, даже несмотря на то, что у частных структур нет возможностей и человеческих ресурсов для эффективной защиты от украинских ударов. Он призвал РФ усилить межведомственную координацию на федеральном уровне и создать системы, способные объединять и должным образом распределять ресурсы.

Другой известный российский политический комментатор также призвал правительство создать единую структуру противовоздушной обороны, утверждая, что региональным органам власти не хватает человеческих ресурсов, полномочий и компетенций для организации региональных сил ПВО, что военные не имеют человеческих ресурсов для организации зональной обороны, а также что Воздушно-космические силы России обороны.

Другой блоггер заявил, что географические размеры РФ все больше становятся ее слабостью, потому что системам ПВО очень тяжело защищать ее огромную территорию от ударов. По его словам, рост дальности украинских ударов означает, что «сейчас у России нет тыла».

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«Российские милблогеры неделями жаловались на то, что федеральные и региональные административные несоответствия и отсутствие структуры способствовали успеху украинских ударов по критически важной инфраструктуре, потому что Украина продолжает эскалировать свою ударную кампанию с марта 2026 года. РФ не хватает необходимых обычных систем ПВО для защиты всех критически важных объектов и частных предприятий на западе России, и она пытается защитить важные цели в хорошо защищенных районах глубже в тылу», — говорится в отчете.

В ISW продолжают оценивать, что отказ или неспособность России устранить пробелы в своей тыловой противовоздушной обороне привел к нынешним проблемам, таким как неоднократные украинские удары по крупным городам и масштабный дефицит бензина.

Аналитики считают, что, вероятно, Москве будет трудно быстро усилить ПВО тыла, сохраняя при этом достаточную защиту в передовых районах, а украинские войска, вероятно, смогут продолжать, если не эскалировать, свою дальнобойную ударную кампанию, пока Россия не найдет решения этих недостатков.

В то же время, усилия агрессора по набору мобильных огневых групп и других сил противовоздушной обороны для тыла также столкнутся с ограничениями, так как эти усилия по набору персонала конкурируют с потребностью в человеческих ресурсах на фронте, особенно учитывая, что темпы набора персонала в России снижаются в последние месяцы.

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Напомним, ранее российский блоггер Александр Лунин пригрозил Кремлю восстанием из-за ситуации в русской армии. С его военные могут направить оружие против власти. Впрочем, критические заявления не понравились Москве, и Лунина впоследствии задержали. Суд назначил блоггеру административный арест на 11 суток.

«Бунт» из-за ударов ВСУ по Москве выразили даже близкие к «фюреру» пропагандисты — Ольга Скабеева, Владимир Соловьев, Армен Гаспарян. В частности, поклонница Кремля назвала «безумием» и «невозможным» то, что Украина совершает атаки на расстоянии 1600 км от линии фронта.

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