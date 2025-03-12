Кремль оказался между двух огней: что мешает договориться о встрече Трампа и Путина

Перед США и Россией стоит самая сложная задача – договориться о прекращении огня в Украине. Если командам переговорщиков это удастся, встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие месяцы.

Кремль изучает варианты возможной встречи президентов США и РФ в апреле или мае.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на неназванных действующих и бывших российских чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Наиболее вероятным местом проведения является Саудовская Аравия, хотя рассматриваются и другие места на Ближнем Востоке. В идеале Москва предпочла бы отложить встречу как можно дольше, чтобы получить как можно больше уступок от Вашингтона в обмен на прекращение боевых действий в Украине.

"Время на стороне Кремля", — подчеркнули собеседники издания.

Однако чиновники также признают, что сейчас нужно "воспользоваться моментом" и сбалансировать стремление Трампа к быстрому прекращению огня с более широкими геополитическими и внутренними соображениями.

По словам российского дипломата и еще одного высокопоставленного чиновника, один из обсуждаемых сценариев — встреча в районе Пасхи, 20 апреля, которая может совпасть с запланированным визитом Трампа на Ближний Восток.

На прошлой неделе Трамп заявил, что он, возможно, поедет в Саудовскую Аравию "в течение следующих полутора месяцев".

"Есть также сценарии на май или даже июнь, но не позднее. Чтобы не пропустить "окно", встреча между Путиным и Трампом должна состояться до летних каникул", — сказал другой российский дипломат.

Издание отмечает, что подобные встречи президентов обычно требуют нескольких месяцев подготовки, включая интенсивные обсуждения с участием дипломатов, сотрудников разведки, военных представителей и гражданских чиновников для согласования документов, которые планируется подписать, и определения повестки дня.

По словам двух российских дипломатов, непосредственно участвовавших в этом процессе, подготовка к встрече Путина и Байдена в Женеве в июне 2021 года заняла почти пять месяцев, включая предварительный обмен позиционными документами и согласование текстов документов. Но сейчас изменчивая политическая ситуация вынуждает Кремль ускорить подготовку к встрече с Трампом.

"Если это затянется слишком надолго, Вашингтон может потерять интерес. Внутреннее противодействие диалогу с Москвой уже усиливается в США, а европейские союзники оказывают давление. Кроме того, Трамп сталкивается с еще более серьезной проблемой: урегулированием отношений с Китаем", — пояснил российский чиновник, близкий к переговорам.

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Другие источники, участвующих в переговорах, сообщили, что хотя российские официальные лица не ощущают острой необходимости в проведении встречи, полагая, что на фронте в Украине "все идет по плану", ситуация, тем не менее, подталкивает их к быстрым действиям.

Некоторые кремлевские советники утверждают, что Москва должна проявить большую готовность к компромиссу. Другие считают, что прежде чем Путин встретится с Трампом, России следует закрепить свои успехи на поле боя, например, вернуть Курскую область и полностью оккупировать области Украины, которые Россия уже "включила в состав" своей федерации.

"В любом случае американцы нам не друзья и будут стремиться ослабить и принудить Россию. Вопрос должен решаться силой. Более того, чем больше территорий мы захватим, тем сильнее будет наша позиция, и тем сговорчивее станет Киев", — заявил недавно вышедший на пенсию высокопоставленный российский дипломат.

Разногласия по поводу сроков проведения саммита возникли сразу после инаугурации Трампа и его первого звонка Путину. Трамп неоднократно выражал желание встретиться с Путиным "как можно скорее", в то время как Кремль был более осторожен, избегая конкретных обязательств.

Теперь, когда Вашингтону удалось заручиться согласием Киева на 30-дневное прекращение огня, перед Москвой встала самая сложная задача: начать содержательные консультации по прекращению войны на Украине, что может оказаться самым сложным вопросом для переговоров, сообщили источники. Отказ от соглашения о прекращении огня – это риск испортить отношения с Трампом. Принять его – означает пойти на уступки.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о поездке американской делегации в Россию для переговоров по прекращению боевых действий в Украине. При этом он выразил надежду, что Москва согласится на прекращение огня, и пригрозил финансовыми санкциями в случае отказа Кремля.

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