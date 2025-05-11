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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Кремль определил условия для переговоров с Украиной в Стамбуле

В России заявили, что для переговоров в Стамбуле важно учесть позицию 2022 года.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Кремль

Кремль / © Pexels

Россия заявила, что возможные переговоры по ситуации в Украине, которые могут состояться в Стамбуле, должны основываться на результатах переговоров, сорванных в 2022 году, а также на текущей ситуации на фронте.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают РосСМИ.

На вопрос о том, кто будет представлять Россию на потенциальных переговорах, Ушаков ответил, что имена участников будут объявлены только после решения президента РФ.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цель переговоров с Украиной, предложенных Владимиром Путиным, состоит в устранении первопричин конфликта и обеспечении национальных интересов России.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение российского лидера Владимира Путина по поводу переговоров.

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