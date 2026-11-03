Кремль определился с главным переговорщиком: кого Путин отправит в Абу-Даби

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российскую делегацию на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби возглавит помощник «фюрера» Владимир Мединский.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, такое решение озвучил ранее сам диктатор Владимир Путин. Именно Мединского Москва вновь определила главным переговорщиком от российской стороны.

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Заметим, что кремлевский «фюрер» именно Мединского направил в феврале и марте 2022-го на переговоры с Украиной. Впоследствии он возглавлял делегацию РФ в мае 2025 года в Стамбуле, а также 17 февраля этого года в Женеве.

Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины должны состояться 10-11 ноября в Абу-Даби.

В то же время он подчеркнул, что в Кремле не знают, будет ли Владимир Путин проводить отдельную встречу с переговорщиками перед их отъездом. По словам Пескова, участники делегации и так «регулярно докладывают» российскому диктатору о текущих вопросах и «получают от него соответствующие указания».

Мирные переговоры — последние новости

Заметим, ранее спецпосланник Стив Виткофф заявил, что переговоры при посредничестве США на рабочем уровне состоятся 10-11 ноября в Абу-Даби. По его словам, стороны сосредоточятся на послевоенных договоренностях безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах к миру.

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Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике США за продолжение политики, которая якобы «удаляет мир». Он посетовал, что Украина в последнее время получает большее оружие от западных спонсоров, что она готовится для ударов по большему количеству целей в России.

В свою очередь президент Владимир Зеленский предложил диктатору Путину встретиться в Турции. Он подчеркнул, что «встреча между лидерами чрезвычайно важна».

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