Кремль опубликовал собственное заявление по результатам переговоров с США — что требует

РФ выдвинула условие подключить свои финансовые учреждения к платежной системе SWIFT и открыть корреспондентские счета.

Кремль опубликовал собственное заявление по результатам переговоров с США, в котором говорится, что пункты о безопасности в Черном море и возобновлении российского экспорта сельхозпродукции начнут действовать после отмены санкций из "Россельхозбанка", российских производителей и экспортеров продовольствия.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В то же время, согласно заявлению, эмбарго на удары по энергетике вроде бы действует с 18 марта и должно длиться 30 дней с возможностью продления.

Москва выдвинула условие о возвращении "Россельхозбанка" и других финучреждений в платежную систему SWIFT и открыть корреспондентские счета.

Также в Кремле заявили, что следует отменить санкции с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрениями, а также отменить ограничения на работу страховых компаний с грузовыми перевозками.

Более того, там утверждают, что эмбарго на удары по энергетике вроде бы действует с 18 марта и должно длиться 30 дней с возможностью продления.

Напомним, в Саудовской Аравии стороны обсудят детали предложенного 30-дневного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, а также долгосрочное мирное соглашение.