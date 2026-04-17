Орбан и Путин. / © Associated Press

Экспремьер Венгрии Виктор Орбан якобы не союзником России в Евросоюзе — он был союзником венгерского народа». В частности, Будапешт за его премьерство поддерживал санкции против Москвы.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в India Today, сообщили росСМИ.

По его словам, в Москве пока не знают, станет ли смена власти в Венгрии потерей для Российской Федерации, а также то, будущий премьер-оппозиционер Петер Мадяр «пойдет на диалог с Кремлем» — как это делал его предшественник Орбан.

«Орбан, в отличие от других лидеров ЕС, говорил с нами… Мы не знаем, будет ли его преемник делать то же самое. Если он будет делать то же, мы это оценим, и это поможет нам решать проблемы и лучше реагировать на ключевые интересы народов Венгрии и России», — высказался представитель «фюрера».

Проигрыш Орбана и отношения с Россией

В Венгрии 12 апреля прошли выборы в парламент. Тогдашний премьер-министр Виктор Орбан проиграл после 16 лет пребывания у власти. Лидер оппозиции Петер Мадяр одержал победу со своей партией «Тиса» и получил более двух третей мест в парламенте.

В то же время РФ не поздравила Мадяра с победой якобы из-за позиции Будапешта по поводу санкций против РФ. В Кремле заявили, что "недружественным странам поздравления не присылают".

В свою очередь лидер партии-победительницы «Тиса» считает, что Будапешт обречен на диалог с РФ из-за географии и энергетики. После этого заявления в администрации Путина риторику немного изменили и подчеркнули, что это будет полезно обеим сторонам.