Кремлевский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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В конце июня 2026 года сразу три высокопоставленных чиновника РФ публично заявили о нарушении Вашингтоном соглашений по завершению войны в Украине из-за резкого изменения риторики президента США Дональда Трампа и усиления ударов украинских дронов вглубь России. Кремль пошел на такую медийную атаку, чтобы продемонстрировать внутреннему населению наличие дипломатических рычагов давления на фоне успешных действий ВСУ.

О нарастании серьезного разочарования внутри российского руководства пишет Reuters.

Обвинение в измене «духу Анкориджа»

Российская сторона долго надеялась, что Дональд Трамп поддержит их ключевое требование и заставит Киев полностью отдать Донбасс в обмен на замораживание линии фронта. Однако американская сторона так и не подтвердила никаких обязательств, а сам Трамп вскоре неожиданно сменил риторику и допустил возможность полного отвоевания Украиной своих территорий. Это спровоцировало волну возмущения среди российских дипломатов, теперь обвиняющих Белый дом в коварстве.

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"Текущая ситуация показывает, что этот саммит мог быть просто американским трюком, чтобы выиграть время для перевооружения киевского режима", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Замминистра Сергей Рябков также добавил, что текущая политическая линия Вашингтона все сильнее приближается к антироссийской позиции Великобритании и Франции. Несмотря на это, представители окупантов уверяют, что официальный диалог с Соединенными Штатами по геополитике все равно будет продолжаться.

Паника из-за дронов и отсутствия медиации

Западные аналитики убеждены, что столь резкое изменение кремлевской риторики свидетельствует о глубокой нервозности российского руководства из-за критического состояния собственной экономики и армии. Ситуацию для Москвы сильно усугубляет и то, что на недавнем саммите G7 Владимир Зеленский объявил лидерам Запада о переломе в войне в пользу Украины. Кроме того, Россию очень пугает регулярное уничтожение ее внутренней инфраструктуры, в том числе успешные атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Москве.

«Путину нужно дать ответ, который будет виден населению и продемонстрирует, что у него все еще есть карты для игры», — убеждает австрийский аналитик Герхард Манготт.

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Эксперты Международной кризисной группы добавляют, что Кремль оказался в дипломатическом вакууме после того, как внимание Вашингтона полностью переключилось на совместную с Израилем войну против Ирана. Поскольку Москва категорически отвергает любое европейское посредничество, она отчаянно пытается по обвинению вернуть американцев в дипломатический процесс на собственных условиях.

"Россияне очень разочарованы этим, они действительно хотят, чтобы американцы снова включились в процесс", - подытожил аналитик Олег Игнатов.

Напомним, настроение внутри России постепенно меняется. По словам Зеленского, все больше россиян выражают недовольство властью , потому что начинают понимать, что у этой войны нет для них никаких перспектив.

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